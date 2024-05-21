НОВОСТИ
Фукуок становится главным туристическим направлением Вьетнама
В настоящее время почти все населенные пункты страны принимают все большее количество иностранных туристов. Среди них выделяется Фукуок, прозванный «жемчужным островом», расположенный в провинции Кьенжанг в дельте Меконга.
В частности, за отчетный период Кьенжанг принял 221 657 корейцев, что на 165% больше в годовом исчислении. Особого внимания заслуживает поразительный 12-кратный рост числа тайваньских гостей провинции - до 82 135 человек.
Только за первый квартал на Фукуок прибыло более 500 000 иностранных туристов, что на 200% больше, чем в прошлом году. Во время праздника с 30 апреля по начало мая, который длился пять дней, число иностранных туристов увеличилось на 12% в год и в 2,4 раза превысило число отечественных.
Эти положительные показатели отчасти объясняются согласованными усилиями местных властей и деловых кругов по повышению позиций и конкурентоспособности Фукуока в туристическом секторе. Помимо использования природных и культурных богатств региона для разработки инновационных продуктов, остров работает над развитием человеческих ресурсов, инвестициями в инфраструктуру и объектов, чтобы удовлетворить спрос и зарекомендовать себя как ведущее международное направление.
Множество роскошных отелей и курортов с уникальным дизайном вывели Фукуок на мировую карту высококлассного жилья. Среди них выделяется JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, спроектированный Биллом Бенсли и названный «архитектурным шедевром Кем Бич». Этот объект способствовал превращению жемчужного острова в привычное высококлассное направление для миллиардеров, состоятельных людей, а также многочисленных отечественных и зарубежных знаменитостей.
Между тем, Premier Village Phu Quoc недавно был удостоен награды Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024, войдя в топ-3 роскошных отелей Вьетнама, топ-21 роскошных отелей Вьетнама - Азии и топ-10 отелей и курортов Вьетнама.
По данным Sun Group, одного из ключевых инвесторов на острове, за последние восемь лет компания построила более 60 проектов в сфере развлечений, курортов и недвижимости, надеясь на сотрудничество с местными властями для превращения Фукуока в выдающийся глобальный город. пункт назначения и место, которое обязательно следует посетить иностранным туристам, сравнимое со всемирно известными туристическими райами, такими как Боракай, Бора-Бора и Мальдивы.
15 мая пресс-служба Министерства иностранных дел и Кьенжанг совместно организовали визит на курортный остров для иностранных дипломатов и журналистов, проживающих во Вьетнаме. Участники ознакомились с характерными туристическими достопримечательностями курортно-развлекательного комплекса Sunset Town компании Sun Group, и поездка оставила у них неизгладимое впечатление.
Роза Мария, заместитель консула Филиппин во Вьетнаме, сказала, что в ее стране много пляжей, но не хватает канатных дорог, экосистем и вечерних шоу, как на Фукуоке, который, по ее мнению, определенно может стать новым раем в мире.
Аида Сафура Низа, туристка из Малайзии, сказала, что она приятно удивлена разнообразием развлечений, которые проводятся на острове. Шоу «Поцелуй моря» и мост Поцелуев - это то, что должен увидеть и испытать каждый. Она выразила уверенность, что в ближайшие 5-10 лет популярность Фукуока значительно возрастет.
Благодаря своим уникальным преимуществам и значительным инвестициям со стороны таких крупных корпораций, как Sun Group и Vingroup, привлекательность жемчужного острова в ближайшие годы будет только расти.