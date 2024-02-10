Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Фукуок принял около 2000 европейских туристов в последний день Лунного года

Круизный лайнер Aida Bella пришвартовался к острову Фукуок в провинции Киенжанг в дельте Меконга, доставив 1979 европейских туристов на “жемчужный остров” 9 февраля, или в последний день Лунного года.
  Круизное судно Aida Bella причаливает к острову Фукуок 9 февраля. Фото: ВИA  
У них запланировано посещение ночного рынка Фукуока, развлекательного комплекса Vin wonders и сафари Vinpearl, поездка на канатной дороге на остров Хонтхом и посещение моста Хон (поцелуев).

Они также насладятся лучшими пляжами Фукуока и небольших островов, посетят традиционные ремесленные деревни и попробуют местные блюда, прежде чем покинуть остров ночью в тот же день.

Ранее, 2 февраля, круизный лайнер Costa Serena под итальянским флагом также доставило на Фукуок 1100 иностранных туристов.

Буй Куок Тхай, директор департамента туризма Киенжанга, сказал, что с начала этого года, особенно в преддверии праздников Лунного Нового года (Тэт), Фукуок принял большое количество иностранных туристов, что свидетельствует о хорошем годе для местного туристического сектора.

На данный момент в этом году знаменитое туристическое направление обслужило более 502.000 путешественников, в том числе 82.615 иностранцев, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав около 1,76 трлн донгов (72,05 млн долларов США).

ИЖВ/ВИА

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