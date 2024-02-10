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Фукуок принял около 2000 европейских туристов в последний день Лунного года
Они также насладятся лучшими пляжами Фукуока и небольших островов, посетят традиционные ремесленные деревни и попробуют местные блюда, прежде чем покинуть остров ночью в тот же день.
Ранее, 2 февраля, круизный лайнер Costa Serena под итальянским флагом также доставило на Фукуок 1100 иностранных туристов.
Буй Куок Тхай, директор департамента туризма Киенжанга, сказал, что с начала этого года, особенно в преддверии праздников Лунного Нового года (Тэт), Фукуок принял большое количество иностранных туристов, что свидетельствует о хорошем годе для местного туристического сектора.
На данный момент в этом году знаменитое туристическое направление обслужило более 502.000 путешественников, в том числе 82.615 иностранцев, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав около 1,76 трлн донгов (72,05 млн долларов США).