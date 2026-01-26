Фукуок - остров, где уже два года подряд не прекращаются фейерверки

Тысячи посетителей побывали на шоу «Поцелуй моря» в Сансет-Тауне, которое вошло в книгу рекордов Гиннеса.

С января 2024 года, когда состоялась официальная премьера мультимедийного шоу «Поцелуй моря», ночное небо над Фукуоком каждый вечер озаряется фейерверками, став одной из главных «визитных карточек» острова.

Более 750 ночей подряд фейерверков и свыше 380 000 залпов стали яркой метафорой острова, который упорно стремится к более светлому будущему.

За последние два года в рамках шоу «Поцелуй моря», организованного Sun Group, было запущено более 380 000 фейерверков. По оценкам, более 880 000 зрителей посмотрели шоу прямо с трибун, а миллионы посетителей и местных жителей в Sunset Town стали свидетелями ночных фейерверков в Фукуоке. Это не просто рекорд по частоте запусков, а убедительное заявление об амбициях туристического направления, решительно настроенного двигаться вперед.

Два года непрерывных фейерверков также совпали с двумя годами, когда Фукуок стал свидетелем активного возвращения международных туристов, возобновления авиасообщения и появления ночных улиц, ночных рынков, ресторанов и отелей. Число посетителей продолжает расти, и в некоторые периоды устанавливаются новые рекорды, что свидетельствует о том, что привлекательность Фукуока не только вернулась, но и вступает в более длительный цикл роста.

Только в 2025 году Фукуок принял 8,3 млн туристов, превысив годовой план на 18,1 процента и увеличив показатель на 38,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Число иностранных гостей достигло 1,9 млн, превысив целевой показатель на 86 процентов и прибавив 93,6 процента год к году. Фукуок регулярно появляется в мировых туристических рейтингах и получает признание ведущих международных изданий.

В первый месяц 2026 года в международном аэропорту Фукуока наблюдалась картина, редкая прежде: он неоднократно обновлял рекорды по количеству международных рейсов, показав рост на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Travel and Tour World отметил: «Фукуок устанавливает новый стандарт для азиатского туризма».

Немногие места в мире поддерживают художественные фейерверки как «ежедневный ритм» туризма. И еще меньше тех, кто решается на это после того, как туристическая отрасль только что пережила самый трудный период в своей истории - пандемию COVID-19.

Фукуок и Sun Group выбрали путь, на который осмелились немногие: масштабно инвестировать, обеспечивать стабильную работу и проявлять настойчивость даже в первые вечера, когда шоу собирало всего несколько сотен зрителей. Все это делалось, чтобы сохранить импульс для острова, для гостей и для веры в будущее.

Фейерверки - лишь один элемент более широкой стратегии Sun Group по формированию комплексной экосистемы, охватывающей туризм, развлечения, гостиничный сектор, а также городскую и транспортную инфраструктуру международного уровня.

В южную часть Фукуока инвестированы десятки триллионов вьетнамских донгов, что позволило создать мегакомплекс развлечений, редкий по масштабу для Вьетнама. Здесь появились знаковые достопримечательности, шоу международного уровня с двумя фейерверочными представлениями каждый вечер, присутствуют четыре ведущих мировых бренда по управлению отелями, а также работают оживленные торговые и гастрономические улицы.

Параллельно с синхронными инвестициями в инфраструктуру южная часть Фукуока готовится стать центром мероприятий АТЭС 2027, приняв более 20 тысяч высокопоставленных руководителей, деловые круги из 21 ведущей экономики и тысячи международных журналистов.

Для подготовки к этому историческому событию здесь создаются конгрессно-выставочный центр, который, как ожидается, установит новые мировые рекорды, многофункциональная площадка для выступлений, способная принимать международные шоу, система отелей высокого класса под управлением ведущих мировых брендов, а также транспортная магистраль с удобным сообщением с международным аэропортом Фукуока.

Поэтому фейерверки, ежедневно озаряющие ночное небо, это не просто зрелище. Они символизируют остров, который уверенно поднимается: туристическое направление, готовое инвестировать в впечатления, придерживаться международных стандартов и последовательно идти выбранным курсом.

В постпандемийный период Фукуок не только восстановился, но и начал пожинать плоды долгосрочной стратегии развития, укрепляя свои позиции как национального и международного центра туризма и роста экономики услуг.