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Фукуок остаётся в центре внимания международных СМИ
Недавно ведущий азиатский туристический журнал DestinAsian представил список Лучших островов 2025 года, включив в него 10 лучших островов Азии по версии читателей. Эта ежегодная премия выделяет лучшие туристические направления, отели, авиакомпании и сервисы региона. В 2024 году Фукуок занял шестое место в этом рейтинге, а в 2025 году поднялся на пятую позицию, став единственным представителем Вьетнама. Этот успех подтверждает растущую популярность острова на мировой туристической карте и высокий уровень удовлетворённости путешественников его сервисами.
Незадолго до этого сингапурское агентство CNA включило Фукуок в список 25 мест, которые обязательно стоит посетить в 2025 году. В середине января 2025 года авторитетный журнал Forbes включил Фукуок в список «6 эксклюзивных мест для отдыха вдали от туристических маршрутов в 2025 году». Издание отметило бесконечное побережье острова, белоснежные пляжи и кристально чистые воды. «Фукуок также предлагает одни из самых впечатляющих закатов в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул Forbes.
Кроме того, Forbes отметил, что Фукуок – одно из немногих тропических мест, где можно позволить себе роскошный отдых по доступной цене. Это не первое международное признание доступности острова. В конце 2024 года журнал Travel + Leisure отметил, что трёхдневный отдых на Фукуоке обходится значительно дешевле, чем в Сингапуре или на тайском острове Самуи: «Затраты на Фукуоке составляют лишь треть или даже четверть от расходов на других популярных курортах региона».
Похожее мнение выразило и индийское издание Hindustan Times, назвав Вьетнам, включая Фукуок, бюджетным зарубежным направлением для путешествий. Журнал порекомендовал посещать остров в период с января по март – лучшее время для отдыха на свежем воздухе.
Не осталась в стороне и британская газета The Times, включив Фукуок в список «10 самых красивых островов Юго-Восточной Азии зимой 2025 года». Издание подчеркнуло гармоничное сочетание природных пейзажей и развитой туристической инфраструктуры. В числе достоинств острова были названы мягкие белые пляжи, прозрачные воды, разнообразие морепродуктов, мирового класса курорты и уникальный культурный опыт. Туристы могут заняться дайвингом, сноркелингом или исследовать традиционные рыбацкие деревни, создав для себя идеальный отдых в тропиках.
Фукуок продолжает привлекать внимание ведущих мировых СМИ. С 2023 года остров стабильно появляется в рейтингах «лучших туристических направлений» от авторитетных изданий. В 2024 году журнал Travel + Leisure назвал Фукуок вторым самым красивым островом мира – после Мальдив, но впереди Бали, Пхукета и знаменитых греческих островов.
Помимо туристических наград, архитектурные достопримечательности Фукуока также получили мировое признание. На премии World Travel Awards 2024 город Sunset Town был признан «Ведущим туристическим направлением мира 2024 года», а Мост Поцелуев, один из самых знаковых архитектурных проектов острова, удостоился титула «Ведущий туристический мост мира 2024 года».
В Sunset Town туристов ждёт оживлённый ночной рынок у моря, рестораны, бары и пивные залы. Здесь также проходят грандиозные шоу, такие как «Поцелуй моря», – мультимедийный спектакль с фейерверками, который проводится 365 дней в году. Ещё одна достопримечательность – Sun Bavaria GastroPub, где можно попробовать крафтовое пиво Sun KraftBeer и увидеть зажигательные шоу от международных артистов.
Кроме того, на Фукуоке находится самая длинная в мире канатная дорога с тремя опорами, соединяющая с островом Хонтхом. В 2024 году этот аттракцион трижды получил международные награды, в том числе от Lonely Planet и Travel + Leisure.
Благодаря множеству международных наград уже с начала 2025 года, Фукуок готовится к очередному успешному сезону. Остров продолжает удерживать статус одного из главных туристических направлений мира.
По прогнозам, поток международных туристов на Фукуок будет только расти. Согласно последнему отчёту Agoda, Фукуок стал самым популярным направлением 2025 года, а количество поисковых запросов на размещение выросло на 266% по сравнению с 2024 годом.
Только за первые два месяца года остров принял около 1 413 419 туристов, из которых 320 888 – иностранцы, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году Фукуок планирует принять 1 миллион иностранных туристов, что на 3,9% больше, чем в 2024 году.