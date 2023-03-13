Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фукуок наращивает усилия по борьбе с ННН-промыслом

Город на острове Фукуок, наряду с другими прибрежными населенными пунктами южной провинции Кьенжанг, согласованно внедряет решения и прилагает огромные усилия для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыболовством. Город на острове Фукуок, наряду с другими прибрежными населенными пунктами южной провинции Кьенжанг, согласованно внедряет решения и прилагает огромные усилия для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыболовством.

Заместитель председателя муниципального народного комитета Доан Ван Тьен сказал, что с сегодняшнего дня по май Фукуок продолжит коммуникационную работу по повышению осведомленности общественности, особенно среди владельцев лодок, капитанов и рыбаков, о Законе о рыболовстве 2017 года и соответствующих вопросах.

Город полон решимости завершить регистрацию и лицензирование рыболовных судов длиной от 6 м до менее 12 м в течение первого квартала этого года, создать инспекционные группы и отменить регистрацию 1.146 рыболовных судов, которые больше не эксплуатируются.

Он будет координировать свои действия с компетентными силами и ведомствами для усиления инспекций, надзора и реагирования на правонарушения судов в местах рыболовства, сказал Тьен, отметив, что все владельцы лодок и капитаны должны быть привержены тому, чтобы не нарушать иностранные воды и правила рыболовства.

Примечательно, что с начала этого года группы городского руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом и его силы содействия были созданы через коммуникационное приложение Zalo, что позволяет им оставаться в курсе событий и обмениваться информацией.

Были ужесточены проверки в связи с установкой и эксплуатацией системы мониторинга судов (VMS) на рыболовных судах длиной от 15 м. В то же время все морепродукты, обрабатываемые в местных морских портах, прошли процедуру отслеживания продукции.

Тьен сказал, что такие усилия привели к отсутствию случаев незаконного вылова рыбы в иностранных водах рыболовецкими судами, зарегистрированными в городе до сих пор в этом году.

23 октября 2017 года Европейская комиссия (ЕК) выдала Вьетнаму предупреждение о «желтой карточке» после того, как страна не смогла продемонстрировать достаточный прогресс в борьбе с ННН-промыслом.

Комиссия планирует провести инспекцию по поводу ННН-промысла во Вьетнаме в июне 2023 года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС встретился с главами дипломатических представительств за рубежом

Председатель НС встретился с главами дипломатических представительств за рубежом

13 марта в Ханое состоялась встреча председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ с руководителями дипломатических представительств Вьетнама за рубежом на срок 2023-2026 гг.
ПОДРОБНЕЕ

Top