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Фукуок наращивает усилия по борьбе с ННН-промыслом
Заместитель председателя муниципального народного комитета Доан Ван Тьен сказал, что с сегодняшнего дня по май Фукуок продолжит коммуникационную работу по повышению осведомленности общественности, особенно среди владельцев лодок, капитанов и рыбаков, о Законе о рыболовстве 2017 года и соответствующих вопросах.
Город полон решимости завершить регистрацию и лицензирование рыболовных судов длиной от 6 м до менее 12 м в течение первого квартала этого года, создать инспекционные группы и отменить регистрацию 1.146 рыболовных судов, которые больше не эксплуатируются.
Он будет координировать свои действия с компетентными силами и ведомствами для усиления инспекций, надзора и реагирования на правонарушения судов в местах рыболовства, сказал Тьен, отметив, что все владельцы лодок и капитаны должны быть привержены тому, чтобы не нарушать иностранные воды и правила рыболовства.
Примечательно, что с начала этого года группы городского руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом и его силы содействия были созданы через коммуникационное приложение Zalo, что позволяет им оставаться в курсе событий и обмениваться информацией.
Были ужесточены проверки в связи с установкой и эксплуатацией системы мониторинга судов (VMS) на рыболовных судах длиной от 15 м. В то же время все морепродукты, обрабатываемые в местных морских портах, прошли процедуру отслеживания продукции.
Тьен сказал, что такие усилия привели к отсутствию случаев незаконного вылова рыбы в иностранных водах рыболовецкими судами, зарегистрированными в городе до сих пор в этом году.
23 октября 2017 года Европейская комиссия (ЕК) выдала Вьетнаму предупреждение о «желтой карточке» после того, как страна не смогла продемонстрировать достаточный прогресс в борьбе с ННН-промыслом.
Комиссия планирует провести инспекцию по поводу ННН-промысла во Вьетнаме в июне 2023 года.