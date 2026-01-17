Фукуок назван СМИ Республики Корея обязательным направлением для отдыха в холодный сезон

Статья Хам Ён Хуна построена в формате помесячного путеводителя, в котором отобраны 12 направлений, соответствующих самым красивым периодам года, исходя из совокупности погодных условий, природных ландшафтов и уникальных культурных впечатлений.

Тёплое солнце и морские бризы делают Фукуок идеальным зимним местом отдыха для путешественников со всего мира.

По мнению The Korea Herald, истинная красота большинства направлений раскрывается лишь в определённые моменты, и правильный выбор времени является ключом к полноценному путешествию.

С наступлением суровой зимы в Республике Корея в начале года поездки в поисках тепла становятся приоритетом. В этом контексте Фукуок выделяется как привлекательная рекомендация благодаря погодным условиям, считающимся идеальными в январе. The Korea Herald подчёркивает: «Хотя некоторые направления можно посещать круглый год, большинство мест в мире имеет ярко выраженную сезонность, и их красота и привлекательность полностью раскрываются лишь в определённые периоды года». С этой точки зрения включение Фукуока в число направлений для первых месяцев года не является случайным, а отражает уникальные природные преимущества острова в данный период.

Хотя Фукуок часто называют круглогодичным туристическим направлением, именно в начале года остров обретает наиболее благоприятные условия. В этот период Фукуок вступает в самый стабильный пик сухого сезона, с мягким золотистым солнцем, низкой влажностью и спокойным, зеркально гладким морем. Сбалансированная погода создаёт идеальные условия для отдыха на свежем воздухе и активных путешествий, форм досуга, которые особенно ценят корейские туристы во время сезонных поездок.

На Фукуоке гости могут неспешно наслаждаться бирюзовыми водами и белоснежными песками одних из самых красивых пляжей мира, или погрузиться в атмосферу развлечений в комплексе Sun World Hon Thom и экстремальными аттракционами. Особого внимания заслуживает самая длинная в мире трёхканатная канатная дорога на остров Хонтхом, открывающая захватывающие панорамные виды на архипелаг Антхой и его изумрудно-зелёные воды.

С наступлением вечера Sunset Town предстаёт словно средиземноморская театральная декорация в тропиках, место для прогулок, фотосъёмки и наслаждения масштабными международными шоу. Такие представления, как Symphony of the Sea и удостоенное признания Книги рекордов Гиннесса шоу Kiss of the Sea, дополненные фейерверками, создают полноценный развлекательный опыт, который продолжается от заката далеко за полночь.

«Примечательно, что морские закаты в это время года являются ключевой изюминкой, в полной мере передающей очарование Фукуока, словно летние каникулы посреди зимы для тех, кто стремится убежать от холода», отмечает The Korea Herald, называя это обязательным впечатлением. Одним из самых идеальных мест для наслаждения этим моментом является мост поцелуев уникальный «разъединенный» мост, отмеченный CNN. Здесь посетители могут наблюдать, как солнце погружается в море, разделяя романтические мгновения на двух пролетах моста, которые не соприкасаются и находятся всего в 30 сантиметрах друг от друга, оставляя яркий и незабываемый эмоциональный след в путешествии.

Помимо благоприятных погодных условий, важным фактором, позиционирующим Фукуок как привычное направление для корейских путешественников, является удобство доступа. Оно включает многочисленные прямые рейсы из Сеула и Пусана, а также отдельную безвизовую политику въезда на Фукуок, позволяющую посетителям въезжать без визы. Примечательно, что со второго квартала 2026 года авиакомпания Sun PhuQuoc Airways, носящая имя острова, как ожидается, запустит два новых прямых маршрута из RoK, что еще больше усилит привлекательность Фукуока для путешественников из RoK.