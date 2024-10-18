Фукуок назван одним из лучших островов Азии

Остров Фукуок вошел в десятку лучших островов Азии по версии Conde Nast Traveler. Фото: ВИA

Курортный остров, известный своим качеством обслуживания, потрясающими пейзажами, изысканной кухней и гостеприимством местных жителей, занял пятое место, набрав 91,01 балла по сравнению с 88,89 балла в 2023 году.



Другими направлениями в списке являются Самуи (Таиланд), Лангкави (Малайзия), Боракай (Филиппины), Шри-Ланка, Палаван (Филиппины), Пхукет (Таиланд), острова Себу и Висаян (Филиппины), Бали (Индонезия) и Сиаргао (Филиппины).

В этом году Фукуок получил множество наград от мирового туристического сообщества. Три месяца назад известный журнал о путешествиях Travel + Leisure назвал его вторым лучшим островом в мире после Мальдивских островов. Кроме того, журнал DestinAsian, престижный журнал о путешествиях и образе жизни для любителей путешествий по всему миру, признал Фукуок одним из 10 самых красивых пляжных направлений в Азии.



Остров превратился из скрытой жемчужины в знаменитое место благодаря крупным инвестициям в туристическую инфраструктуру с множеством первоклассных курортов. Он также предлагает посетителям различные увлекательные мероприятия, в том числе катание на самой длинной в мире трехканатной дороге без остановок и художественные выставки премиум-класса.



За первые девять месяцев этого года сюда прибыло более 720 000 иностранных туристов, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 8,6% превышает годовой план.



Остров обслужил посетителей из более чем 150 стран и территорий, благодаря множеству прямых рейсов из Республики Корея, Малайзии, Таиланда и Тайваня (Китай). С октября будут введены в эксплуатацию новые авиамаршруты, соединяющие остров с Гонконгом (Китай), Сингапуром и несколькими странами Восточной Европы и Центральной Азии.



Ожидается, что в конце туристического сезона авиакомпания будет выполнять около 100 международных рейсов в неделю, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



