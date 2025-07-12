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Фукуок круглый год остается главной достопримечательностью для иностранных туристов
Пик международного туристического сезона на Фукуоке ранее приходился на период с ноября по апрель, когда погода была идеальной и совпадала с основными праздниками за рубежом. Лунный Новый год 2025 года был признан «взрывным» моментом, побив все предыдущие рекорды по количеству международных прибытий на остров.
Однако благодаря активному развитию курортной инфраструктуры мирового класса, а также разнообразным событиям и новым туристическим продуктам, Жемчужный остров постепенно продлевает свой туристический сезон, привлекая иностранных гостей даже в месяцы, традиционно считающиеся низким сезоном.
В первой половине 2025 года островной город принял около 4,5 миллиона посетителей, что на 33,3% больше, чем в прошлом году, и достигло 61,1% от годовой цели. Из них почти 900 000 человек - иностранные туристы, что на 76,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Доход от туризма достиг примерно 21 588 млрд донгов, увеличившись на 92,6% по сравнению с прошлым годом.
В июне на острове было зарегистрировано более 20 международных рейсов в день, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года - всего около 10 рейсов в день. Недавно гонконгская авиакомпания Greater Bay Airlines объявила о том, что с июля начнет выполнять три еженедельных рейса Гонконг - Фукуок на самолетах Boeing 737-800, что позволит еще больше соединить остров с одним из самых оживленных финансовых и туристических центров Азии.
Hong Kong Express также увеличила частоту полетов на маршруте Фукуок до 2-3 рейсов в день, а рейсы из Южной Кореи достигли 7-8 в день, что отражает растущий спрос на международных рынках, особенно в Северо-Восточной Азии.
На юге острова была создана экосистема развлечений и курортов премиум-класса, чтобы посетители оставались здесь дольше и возвращались в разные сезоны, о чем свидетельствует стремительный рост числа достопримечательностей. В мае в Sun World Hon Thom было зарегистрировано увеличение числа посетителей на 72 % по сравнению с прошлым годом, а в июне рост составил еще 43 %. Примечательно, что такие культовые аттракционы, как мост Поцелуев и шоу «Морской поцелуй», показали рост на 108 % и 90 % в мае и июне соответственно по сравнению с 2024 годом.
Нгуен Туан Ань, генеральный директор Sun World Hon Thom, прокомментировал: "Летом 2025 года на наших объектах на Фукуоке наблюдается выдающийся рост числа посетителей. Эти цифры не только отражают привлекательность туристической экосистемы южного острова, но и показывают, что Фукуок все больше соответствует тенденциям в сфере роскоши, культуры и развлечений, постепенно преодолевая сезонность".
Вместе с расширением международных авиамаршрутов эти впечатляющие показатели стирают границы между пиковыми и непиковыми сезонами, превращая Фукуок в круглогодичное направление.
Всеобъемлющая экосистема
По мнению экспертов в области туризма, привлекательность Жемчужного острова сегодня обусловлена не только его первозданными природными ландшафтами, но и особой визовой политикой, продуманной экосистемой, отвечающей международным стандартам, и долгосрочной перспективой.
"Я действительно впечатлен развитием Фукуока с момента моего первого визита в 2022 году. Это не только инфраструктура и отели, но и многочисленные программы, международные выступления и ночные рынки, которые создают растущую экосистему". Вейчун Лю, генеральный директор KKday, ведущей глобальной онлайн-платформы для путешествий из Тайваня, сказал.
Она также отметила, что благодаря потрясающей природе и стремительному развитию Фукуок хорошо подходит как для путешественников класса люкс, так и для семей и молодых туристов, любящих вечеринки:
«Я думаю, что это место, куда можно возвращаться каждый год и всегда находить что-то новое».
Всего за несколько лет пейзаж Фукуока преобразился благодаря сотням инвестиционных проектов частных корпораций, таких как Sun Group, Vingroup, BIM Group, и появлению всемирно известных гостиничных брендов, таких как Marriott, Accor, Hilton и Rosewood.
Не ограничиваясь текущими предложениями, остров Фукуок приближается к своему долгосрочному видению - стать международным центром туризма класса люкс. В связи с предстоящей выставкой АТЭС 2027 реализуется ряд стратегических проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры острова.
Среди них - расширение международного аэропорта Фукуок до 20 миллионов пассажиров в год, а также многофункциональный комплекс АТЭС, способный принять 15 000 гостей, - необходимый шаг для приема растущего потока международных посетителей, особенно MICE и событийных путешественников.
В партнерстве с Sun Group такие бренды гостиничного бизнеса класса люкс, как Rixos, The Luxury Collection и Ritz Carlton Reserve, дебютируют на Фукуоке в качестве новой “земли обетованной”. Знаменитая башня Аспира, по форме напоминающая надутый ветром парус, будет гордо возвышаться на юге Фукуока как новый символ туризма на острове: роскошный курорт, развлекательный и коммерческий комплекс, который, как ожидается, будет привлекать миллионы туристов ежегодно.
Благодаря впечатляющим темпам роста и стабильно развивающейся туристической, курортной и конференц-инфраструктуре, превращение Фукуока в международный центр туризма класса люкс вполне достижимо. Расширение воздушных маршрутов, растущее присутствие мировых брендов и все более разнообразный поток посетителей из Азии в Европу - это явные индикаторы светлого будущего.
Поскольку посетители приезжают не только отдохнуть, но и посетить мероприятия, насладиться искусством, изучить архитектуру и культуру, концепция “медленного сезона” постепенно исчезнет, уступив место оживленному Фукуоку, который работает круглый год.
Пик международного туристического сезона на Фукуоке ранее приходился на период с ноября по апрель, когда погода была идеальной и совпадала с основными праздниками за рубежом. Лунный Новый год 2025 года был признан «взрывным» моментом, побив все предыдущие рекорды по количеству международных прибытий на остров.
Однако благодаря активному развитию курортной инфраструктуры мирового класса, а также разнообразным событиям и новым туристическим продуктам, Жемчужный остров постепенно продлевает свой туристический сезон, привлекая иностранных гостей даже в месяцы, традиционно считающиеся низким сезоном.
В первой половине 2025 года островной город принял около 4,5 миллиона посетителей, что на 33,3% больше, чем в прошлом году, и достигло 61,1% от годовой цели. Из них почти 900 000 человек - иностранные туристы, что на 76,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Доход от туризма достиг примерно 21 588 млрд донгов, увеличившись на 92,6% по сравнению с прошлым годом.
В июне на острове было зарегистрировано более 20 международных рейсов в день, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года - всего около 10 рейсов в день. Недавно гонконгская авиакомпания Greater Bay Airlines объявила о том, что с июля начнет выполнять три еженедельных рейса Гонконг - Фукуок на самолетах Boeing 737-800, что позволит еще больше соединить остров с одним из самых оживленных финансовых и туристических центров Азии.
Hong Kong Express также увеличила частоту полетов на маршруте Фукуок до 2-3 рейсов в день, а рейсы из Южной Кореи достигли 7-8 в день, что отражает растущий спрос на международных рынках, особенно в Северо-Восточной Азии.
На юге острова была создана экосистема развлечений и курортов премиум-класса, чтобы посетители оставались здесь дольше и возвращались в разные сезоны, о чем свидетельствует стремительный рост числа достопримечательностей. В мае в Sun World Hon Thom было зарегистрировано увеличение числа посетителей на 72 % по сравнению с прошлым годом, а в июне рост составил еще 43 %. Примечательно, что такие культовые аттракционы, как мост Поцелуев и шоу «Морской поцелуй», показали рост на 108 % и 90 % в мае и июне соответственно по сравнению с 2024 годом.
Нгуен Туан Ань, генеральный директор Sun World Hon Thom, прокомментировал: "Летом 2025 года на наших объектах на Фукуоке наблюдается выдающийся рост числа посетителей. Эти цифры не только отражают привлекательность туристической экосистемы южного острова, но и показывают, что Фукуок все больше соответствует тенденциям в сфере роскоши, культуры и развлечений, постепенно преодолевая сезонность".
Вместе с расширением международных авиамаршрутов эти впечатляющие показатели стирают границы между пиковыми и непиковыми сезонами, превращая Фукуок в круглогодичное направление.
Всеобъемлющая экосистема
По мнению экспертов в области туризма, привлекательность Жемчужного острова сегодня обусловлена не только его первозданными природными ландшафтами, но и особой визовой политикой, продуманной экосистемой, отвечающей международным стандартам, и долгосрочной перспективой.
"Я действительно впечатлен развитием Фукуока с момента моего первого визита в 2022 году. Это не только инфраструктура и отели, но и многочисленные программы, международные выступления и ночные рынки, которые создают растущую экосистему". Вейчун Лю, генеральный директор KKday, ведущей глобальной онлайн-платформы для путешествий из Тайваня, сказал.
Она также отметила, что благодаря потрясающей природе и стремительному развитию Фукуок хорошо подходит как для путешественников класса люкс, так и для семей и молодых туристов, любящих вечеринки:
«Я думаю, что это место, куда можно возвращаться каждый год и всегда находить что-то новое».
Всего за несколько лет пейзаж Фукуока преобразился благодаря сотням инвестиционных проектов частных корпораций, таких как Sun Group, Vingroup, BIM Group, и появлению всемирно известных гостиничных брендов, таких как Marriott, Accor, Hilton и Rosewood.
Не ограничиваясь текущими предложениями, остров Фукуок приближается к своему долгосрочному видению - стать международным центром туризма класса люкс. В связи с предстоящей выставкой АТЭС 2027 реализуется ряд стратегических проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры острова.
Среди них - расширение международного аэропорта Фукуок до 20 миллионов пассажиров в год, а также многофункциональный комплекс АТЭС, способный принять 15 000 гостей, - необходимый шаг для приема растущего потока международных посетителей, особенно MICE и событийных путешественников.
В партнерстве с Sun Group такие бренды гостиничного бизнеса класса люкс, как Rixos, The Luxury Collection и Ritz Carlton Reserve, дебютируют на Фукуоке в качестве новой “земли обетованной”. Знаменитая башня Аспира, по форме напоминающая надутый ветром парус, будет гордо возвышаться на юге Фукуока как новый символ туризма на острове: роскошный курорт, развлекательный и коммерческий комплекс, который, как ожидается, будет привлекать миллионы туристов ежегодно.
Благодаря впечатляющим темпам роста и стабильно развивающейся туристической, курортной и конференц-инфраструктуре, превращение Фукуока в международный центр туризма класса люкс вполне достижимо. Расширение воздушных маршрутов, растущее присутствие мировых брендов и все более разнообразный поток посетителей из Азии в Европу - это явные индикаторы светлого будущего.
Поскольку посетители приезжают не только отдохнуть, но и посетить мероприятия, насладиться искусством, изучить архитектуру и культуру, концепция “медленного сезона” постепенно исчезнет, уступив место оживленному Фукуоку, который работает круглый год.