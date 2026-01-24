Фукуок: комплексная подготовка к приёму туристов в период празднования Тэт

Туристы посещают и знакомятся с канатной дорогой Хонтхом, город Фукуок. Фото: ВИА

По данным Туристической ассоциации провинции Анзянг, уже с начала нового 2026 года поток туристов в особую административную зону Фукуок значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что туризм на «жемчужном острове» будет стремительно развиваться в период праздника Тэт Бинь Нго (Огненной Лошади) и весенних фестивалей 2026 года.

Руководство особой административной зоны Фукуок подчеркнуло, что в рамках подготовки к пиковому туристическому сезону Тэт Бинь Нго 2026 года зона координирует усилия с профильными ведомствами, Туристической ассоциацией и соответствующими предприятиями для развертывания разнообразных и насыщенных мероприятий, приуроченных к празднованию Партии и Весны, с целью обслуживания туристов в период встречи Нового года по лунному календарю.

Праздничный туризм на Фукуоке создаёт благоприятные условия для знакомства с природой, наслаждения красотой пляжей, первозданных лесов и островов вокруг Фукуока.

В частности, на Фукуоке будут организованы художественная программа встречи Весны 2026 года под названием «Фукуок открывает фестиваль — сияние жемчужного острова», спортивные мероприятия в честь Партии и Весны, а также Весенняя цветочная ярмарка 2026 года в Зыонгдонге и Антхое.

Председатель Туристической ассоциации провинции Анзянг Нгуен Ву Кхак Хюи отметил, что Фукуок ведёт комплексную подготовку к приёму туристов в период предстоящего праздника Тэт, который, по прогнозам, будет сопровождаться резким ростом турпотока, поскольку более 95% гостиничных номеров на острове уже забронированы.

Туристические компании заблаговременно составляют графики работы персонала на период Тэта, координируют действия с поставщиками услуг для обеспечения качественного обслуживания и предотвращения снижения его уровня в условиях массового наплыва туристов, особенно в вопросах санитарной и пищевой безопасности.

Туристическая ассоциация рекомендует туристическим объектам и предприятиям благоустраивать территорию, повышать качество услуг, организовывать развлекательные мероприятия, события и гастрономические программы, проводить акции и разрабатывать новые, оригинальные туристические продукты, способствуя формированию образа Фукуока как безопасного, цивилизованного и гостеприимного туристического направления.

На юге острова Фукуок представители корпорации Sun Group сообщили, что для туристов будет организовано первое путешествие в новом году по самой длинной в мире трёхканатной морской канатной дороге с панорамным видом на южную часть острова. Развлекательный комплекс Sun World Hon Thom предлагает аттракционы в аквапарке Aquatopia и деревне Exotica, включая деревянные американские горки.

В районе «Город закатов» ежедневные фейерверки подарят туристам атмосферу радости в момент встречи Нового года. Кроме того, будет представлена программа «Океанская симфония», сочетающая фейерверки, выступления на флайбордах и гидроциклах под динамичную музыку, а также шоу «Поцелуй моря» — мультимедийное представление с использованием огня, воды, лазеров и участием международных артистов.

Особая административная зона Фукуок в координации с компетентными органами усиливает проверки и контроль качества услуг, цен, общественного порядка, предотвращая случаи необоснованного завышения цен и защищая права туристов. Особое внимание уделяется своевременному выявлению и пресечению мошенничества с использованием поддельных платформ бронирования и услуг.

Туристам рекомендуется бронировать услуги исключительно через официальные приложения и сайты с полной юридической информацией; заранее напрямую связываться с объектами размещения для подтверждения наличия номеров перед поездкой; получать и распространять информацию только из официальных источников, избегая распространения непроверенных сведений.