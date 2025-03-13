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Фукуок - единственный представитель Вьетнама в десятке лучших островов Азии

Недавно престижный туристический журнал DestinAsian объявил список 10 самых потрясающих островов Азии в рамках ежегодной премии Reader's Choice Awards, и Фукуок стал единственным представителем Вьетнама в этом списке.
  Фукуок по-прежнему входит в число самых впечатляющих островов региона и мира. Фото: VNA  
DestinAsian, одно из ведущих туристических изданий Азии, недавно объявило победителей престижной 18-й премии Reader's Choice Awards. Эта ежегодная награда присуждается лучшим направлениям, отелям, авиакомпаниям и туристическим услугам во всем регионе на основе голосования тысяч путешественников по всему миру. При составлении рейтинга учитывается качество обслуживания, опыт путешествий и, самое главное, удовлетворенность посетителей.

В категории «Лучшие острова» Фукуок занял 5-е место - на одну позицию выше, чем его 6-е место в 2024 году. Это повышение отражает растущую репутацию острова и постоянное совершенствование его гостеприимства, что делает его еще более приятным для путешественников.

Неоднократное признание Фукуока международными СМИ подчеркивает его неоспоримое очарование. Начиная с 2023 года, остров постоянно появляется в рейтингах самых потрясающих мест в мире, составленных ведущими туристическими агентствами. В частности, в 2024 году Travel + Leisure поставил Фукуок на второе место среди самых красивых островов мира, сразу после легендарных Мальдив, обогнав даже Бали и Пхукет.

Что же делает Фукуок таким популярным среди других туристических мест в мире? Все начинается с его первозданной красоты: белоснежные пляжи, кристально чистые бирюзовые воды и необыкновенная морская экосистема с яркими коралловыми рифами. Южная часть острова, где расположены острова Байкем и Байшао, может похвастаться одними из самых ослепительных пляжей на планете. Эти прибрежные жемчужины с мягким, как желе, песком и переливающимися изумрудно-зелеными оттенками воды обещают впечатления, которые останутся с посетителями надолго после их отъезда.

Помимо своей природной красоты, Фукуок постоянно предлагает путешественникам новые захватывающие впечатления. Сансет-Таун быстро стал центром оживленной развлекательной жизни острова, предлагая множество достопримечательностей мирового класса.

В самом центре находится Мост Поцелуев — архитектурное чудо и единственный в мире «не соприкасающийся» мост, олицетворяющий любовь и единение. Тем временем шоу «Поцелуй моря» поражает зрителей захватывающим мультимедийным представлением на самой большой водной сцене в Азии. Недалеко от него находится оживленный ночной рынок Вуйфет, который приглашает посетителей отведать вкусную уличную еду, купить уникальные сувениры и окунуться в атмосферу морского побережья. А каждый вечер небо над Сансет-Тауном сияет захватывающими фейерверками, благодаря чему ни один вечер на острове не похож на другой.

Чтобы получить незабываемое представление о Фукуоке, путешественники могут отправиться по самой длинной в мире трехпроводной канатной дороге на остров Хонnхом - путешествие настолько знаковое, что само издание DestinAsian выбрало его в качестве представителя Фукуока в своем анонсе лучших островов. Еще больше укрепляя свой статус курорта мирового класса, роскошные курорты Фукуока также получили высшие награды в 18-й номинации журнала DestinAsian «Выбор читателей». Два выдающихся отеля - JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort и New World Phu Quoc Resort - обеспечили себе места в списке лучших отелей Вьетнама.

Отель JW Marriott Phu Quoc, спроектированный легендарным Биллом Бенсли, занял первое место в рейтинге. Этот потрясающий курорт, вдохновленный вымышленным французским университетом 1920-х годов, представляет собой причудливый шедевр, сочетающий в себе историческое очарование и пятизвездочную роскошь.

Между тем, New World Phu Quoc Resort занял 10-ю позицию, предлагая совершенно другие, но не менее привлекательные впечатления. Этот курорт, дизайн которого повторяет традиционные вьетнамские трехквартирные дома, создает уютную и в то же время роскошную атмосферу, идеально подходящую для семей и групп. Оба курорта расположены вдоль захватывающего дух пляжа Байкем, где обосновались самые престижные мировые гостиничные бренды.

Помимо похвалы в СМИ, Фукуок быстро становится глобальным центром туризма, торговли и проведения мероприятий. Остров был выбран местом проведения форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2027 году - честь, которая приведет на его берега мировых лидеров и ведущих бизнесменов. Эта веха знаменует собой захватывающее будущее Фукуока, позиционируя его не только как тропический курорт, но и как главный центр международного туризма, бизнеса и роскоши. Благодаря постоянно расширяющемуся спектру достопримечательностей, гостеприимству мирового класса и природному великолепию Фукуок превращается в новое глобальное направление.

ВИА/ИЖВ

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