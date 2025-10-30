Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фукуок вошёл в число четырёх главных туристических направлений года – 2026

Expedia, одна из ведущих мировых онлайн-платформ по бронированию путешествий, только что включила остров Фукуок в провинции Анжанг в дельте Меконга в свой список 10 лучших туристических направлений 2026 года.
  Потрясающая красота пляжей, таких как Байкем, входящих в число самых красивых в мире, продолжает приносить Фукуоку международную славу.  
Вьетнамский остров Фукуок выделяется как единственный представитель Юго-Восточной Азии и один из всего лишь двух азиатских пунктов назначения, наряду с Окинавой (Япония).

В рамках своей ежегодной традиции компания Expedia публикует отчёт «Unpack» - всеобъемлющее глобальное исследование тенденций в сфере туризма, прогнозирующее поведение путешественников на предстоящий год. Этот отчёт, которого с нетерпением ждёт вся мировая туристическая индустрия, считается надёжным источником информации о новых тенденциях и изменениях в предпочтениях туристов. В нём выделяются направления, привлекающие внимание путешественников по всему миру, отражаются сдвиги в бронировании жилья и формирующиеся стили путешествий на следующий год.

В своем последнем списке «Направления года 2026» Expedia назвала Фукуок одним из четырех лучших направлений в мире, сославшись на замечательный рост числа поисковых запросов на поездки на 53 %. Рейтинг основан на годовом росте числа поисковых запросов на авиабилеты и жилье по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что Фукуок является единственным направлением в Юго-Восточной Азии и одним из двух в Азии, наряду с Окинавой (Япония).

Описывая Фукуок, Expedia похвалила его как «замечательный остров для спокойного отдыха». Глобальная туристическая платформа подчеркнула природное очарование острова с золотыми песчаными пляжами, потрясающими закатами и нетронутыми островками, идеально подходящими для сноркелинга и дайвинга. Помимо природы, Фукуок также предлагает множество развлечений, от поездки на самой длинной в мире трехканатной канатной дороге до посещения знаменитого «Моста Поцелуев» или просмотра мультимедийного спектакля «Поцелуй моря», который является мировым рекордом и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На своем официальном аккаунте в Instagram эксперты по путешествиям Expedia также порекомендовали путешественникам посетить город Сансет-Таун на острове Фукуок: «Нет ничего лучше, чем покататься на скутере по городу, остановившись в оживленных кварталах и на шумных ночных рынках, когда солнце начинает садиться», отметил один из экспертов.

Вьетнамский остров Фукуок выделяется как единственный представитель Юго-Восточной Азии и один из всего лишь двух азиатских пунктов назначения, наряду с Окинавой (Япония).

В рамках своей ежегодной традиции компания Expedia публикует отчёт «Unpack» - всеобъемлющее глобальное исследование тенденций в сфере туризма, прогнозирующее поведение путешественников на предстоящий год. Этот отчёт, которого с нетерпением ждёт вся мировая туристическая индустрия, считается надёжным источником информации о новых тенденциях и изменениях в предпочтениях туристов. В нём выделяются направления, привлекающие внимание путешественников по всему миру, отражаются сдвиги в бронировании жилья и формирующиеся стили путешествий на следующий год.

В своем последнем списке «Направления года 2026» Expedia назвала Фукуок одним из четырех лучших направлений в мире, сославшись на замечательный рост числа поисковых запросов на поездки на 53 %. Рейтинг основан на годовом росте числа поисковых запросов на авиабилеты и жилье по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что Фукуок является единственным направлением в Юго-Восточной Азии и одним из двух в Азии, наряду с Окинавой (Япония).

Описывая Фукуок, Expedia похвалила его как «замечательный остров для спокойного отдыха». Глобальная туристическая платформа подчеркнула природное очарование острова с золотыми песчаными пляжами, потрясающими закатами и нетронутыми островками, идеально подходящими для сноркелинга и дайвинга. Помимо природы, Фукуок также предлагает множество развлечений, от поездки на самой длинной в мире трехканатной канатной дороге до посещения знаменитого «Моста Поцелуев» или просмотра мультимедийного спектакля «Поцелуй моря», который является мировым рекордом и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На своем официальном аккаунте в Instagram эксперты по путешествиям Expedia также порекомендовали путешественникам посетить город Сансет-Таун на острове Фукуок: «Нет ничего лучше, чем покататься на скутере по городу, остановившись в оживленных кварталах и на шумных ночных рынках, когда солнце начинает садиться», отметил один из экспертов.

К концу этого года Фукуок представит множество новых впечатлений, благодаря которым остров останется бесконечно привлекательным.

От одного из самых популярных туристических направлений в мире до постоянного признания со стороны ведущих международных туристических журналов, Фукуок продолжает доказывать свое неотразимое очарование. Он постепенно становится новым символом азиатского туризма - раем, который сразу приходит на ум, когда думаешь о тропических каникулах, так же как ранее это делали Бали, Пхукет и Мальдивы.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

В рамках официального визита в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии во второй половине дня 29 октября (по местному времени) Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер и Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провели переговоры. Сразу после этого стороны опубликовали Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до Всеобъемлющего стратегического партнёрства.
ПОДРОБНЕЕ

Top