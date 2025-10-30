НОВОСТИ
Фукуок вошёл в число четырёх главных туристических направлений года – 2026
В рамках своей ежегодной традиции компания Expedia публикует отчёт «Unpack» - всеобъемлющее глобальное исследование тенденций в сфере туризма, прогнозирующее поведение путешественников на предстоящий год. Этот отчёт, которого с нетерпением ждёт вся мировая туристическая индустрия, считается надёжным источником информации о новых тенденциях и изменениях в предпочтениях туристов. В нём выделяются направления, привлекающие внимание путешественников по всему миру, отражаются сдвиги в бронировании жилья и формирующиеся стили путешествий на следующий год.
В своем последнем списке «Направления года 2026» Expedia назвала Фукуок одним из четырех лучших направлений в мире, сославшись на замечательный рост числа поисковых запросов на поездки на 53 %. Рейтинг основан на годовом росте числа поисковых запросов на авиабилеты и жилье по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что Фукуок является единственным направлением в Юго-Восточной Азии и одним из двух в Азии, наряду с Окинавой (Япония).
Описывая Фукуок, Expedia похвалила его как «замечательный остров для спокойного отдыха». Глобальная туристическая платформа подчеркнула природное очарование острова с золотыми песчаными пляжами, потрясающими закатами и нетронутыми островками, идеально подходящими для сноркелинга и дайвинга. Помимо природы, Фукуок также предлагает множество развлечений, от поездки на самой длинной в мире трехканатной канатной дороге до посещения знаменитого «Моста Поцелуев» или просмотра мультимедийного спектакля «Поцелуй моря», который является мировым рекордом и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
На своем официальном аккаунте в Instagram эксперты по путешествиям Expedia также порекомендовали путешественникам посетить город Сансет-Таун на острове Фукуок: «Нет ничего лучше, чем покататься на скутере по городу, остановившись в оживленных кварталах и на шумных ночных рынках, когда солнце начинает садиться», отметил один из экспертов.
К концу этого года Фукуок представит множество новых впечатлений, благодаря которым остров останется бесконечно привлекательным.
От одного из самых популярных туристических направлений в мире до постоянного признания со стороны ведущих международных туристических журналов, Фукуок продолжает доказывать свое неотразимое очарование. Он постепенно становится новым символом азиатского туризма - раем, который сразу приходит на ум, когда думаешь о тропических каникулах, так же как ранее это делали Бали, Пхукет и Мальдивы.