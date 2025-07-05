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Фукуок вошёл в список лучших роскошных направлений по версии Travel + Leisure
В категории «Лучшие острова» Фукуок стал единственным представителем Вьетнама, заняв третье место среди десяти лучших островов. Это достижение дополняет список международных наград, полученных Фукуоком за последние два года.
От «восходящей звезды» к мировому туристическому бренду
С получением ряда международных наград за последние два года Фукуок закрепил за собой статус не просто перспективного направления, а полноценного туристического центра класса люкс. Он знаменит своими живописными пляжами — такими как Байкем и Байсао — с белоснежным песком, мягкими волнами и кристально чистой водой. Однако природная красота — это лишь часть привлекательности. Сегодня Фукуок — одно из самых привлекательных направлений Вьетнама с широкими возможностями для культурно-исторического, развлекательного и курортного отдыха — от доступных отелей до ультра-люксовых курортов.
Важнейшую роль в этом преображении сыграла инфраструктура Sun Paradise Land, реализуемая на юге острова корпорацией Sun Group. За последние два года туристы получили доступ к уникальным достопримечательностям, включая самую длинную в мире канатную дорогу с тремя канатами до острова Хонтхом, инновационный мост Kiss Bridge — единственный в мире «не соприкасающийся» мост, получивший признание CNN, а также мультимедийное шоу “Поцелуй моря”, занесённое в Книгу рекордов Гиннеса. Ежедневные фейерверки и ночные рынки создают непрерывное и захватывающее впечатление от заката до рассвета.
В период с 2021 по 2023 год количество пятизвёздочных отелей на острове увеличилось на 15%. С момента открытия первого пятизвёздочного отеля — JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay — в 2016 году, на Фукуоке появилось около 45 курортов премиум-класса, управляемых такими мировыми гостиничными брендами, как Marriott, Hilton, Accor и Rosewood. Это превращение сделало остров из малоизвестного направления — элитным курортом, востребованным среди состоятельных путешественников со всего мира.
Профессор, доктор экономических наук Чан Динь Тхиен, бывший директор Института экономики Вьетнама, отметил: «Мало какие места могут похвастаться столь последовательным потоком высоких наград, как Фукуок за последнее десятилетие. Это подтверждает потенциал острова и стратегические амбиции Вьетнама по быстрому продвижению Фукуока на мировой арене».
На пути к новому уровню роскоши
Получение международных наград — лишь начало для Фукуока. В ближайшие годы «жемчужный остров» Вьетнама намерен ещё больше укрепить свои позиции, соперничая с такими всемирно известными направлениями, как Гавайи или Мальдивы. «После завершения всех проектов мы можем увидеть рождение “Гавайев Востока”», — поделился генеральный директор Hanatour Vietnam Хон Чжон Мин.
С 1 июля 2025 года Фукуок официально станет особой экономической зоной в составе провинции Анзянг — важная веха, которая даст острову ещё больший импульс для роста. Новый статус обеспечит внедрение прорывных политик, устранение административных барьеров, а также ускорит реализацию проектов благодаря прозрачности и снижению затрат.
Более того, остров, ранее считавшийся дикой природной зоной, теперь готовится стать третьим местом во Вьетнаме, принимающим форум APEC в 2027 году./