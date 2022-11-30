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Французское книжное пространство дебютировало в Кантхо
Мероприятие было организовано городской библиотекой Кантхо совместно с Национальной библиотекой Вьетнама и Международной организацией франкоязычных стран (МОФ).
Калоян Колевс, ответственный за программы сотрудничества представительства МОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал, что проект является частью программ поддержки по расширению доступа к французским культурным знаниям для продвижения французского языка, культурного и языкового разнообразия в рамках МОФ.
Проект реализовывался с 2020 по 2022 год в 9 населенных пунктах по всей стране, включая Ханой и Кантхо.
Почти 10.000 книг на сумму около 180.000 евро (более 186.000 долл. США) авторов из франкоязычных стран способствовали увеличению ресурсов документов в библиотеках-бенефициарах.
Нгуен Минь Туан, директор муниципального департамента культуры, спорта и туризма Кантхо, сказал, что пространство, в котором представлено 727 книг на французском языке, предоставит информацию и знания о стране, людях, культуре, обществе, науке и технологиях франкоязычных стран мира местным читателям, способствуя укреплению солидарности и дружбы между Вьетнамом и Францией.
Город Кантхо также был местом проведения многих выдающихся мероприятий франкоязычного сообщества, в том числе франкоязычного фестиваля в районе дельты Меконга, французских учебных мероприятий, культурного обмена и художественных представлений, среди прочего.
В городе Дельта Меконга в 2016 году успешно прошла 10-я конференция по сотрудничеству между вьетнамскими и французскими населенными пунктами, что способствовало развитию партнерства между двумя странами.