НОВОСТИ

Французское агентство развития впечатлено трансформацией Вьетнама

Заместитель директора AFD во Вьетнаме Юго Пьеррель поделился всесторонним взглядом на впечатляющий путь развития Вьетнама, ключевые этапы сотрудничества, перспективы на будущее и некоторые рекомендации по политике развития. Более чем за 80 лет независимости и непрерывных реформ Вьетнам стал одним из ярких примеров региона по проведению экономических преобразований, привлекая внимание и поддержку множества партнёров по развитию. Среди них Французское агентство развития (AFD) считается одним из самых надёжных и долгосрочных партнёров.

В интервью корреспонденту ВИА заместитель директора AFD во Вьетнаме Юго Пьеррель поделился всесторонним взглядом на впечатляющий путь развития Вьетнама, ключевые этапы сотрудничества, перспективы на будущее и некоторые рекомендации по политике развития.

По словам Пьерреля, Вьетнам прошёл путь социально-экономического развития, который «производит особое впечатление и отмечен структурными реформами и устойчивым ростом». Из страны с низким уровнем развития Вьетнам к 2017 году вошёл в группу стран со средним уровнем дохода и в настоящее время движется к категории стран с уровнем дохода выше среднего.

Одним из наиболее заметных достижений стал впечатляющий результат по снижению уровня бедности: показатель крайней бедности снизился с 45% в 1990 году до менее 1% сегодня. «Это результат неустанных усилий правительства Вьетнама через конкретные действия, рациональное распределение ресурсов и эффективное решение ключевых социально-экономических задач», – подчеркнул Пьеррель.

Прогресс также отражается в улучшении доступа населения к энергетике, чистой воде и образованию. Особенно всеобщее образование стало доказательством эффективности макроэкономического управления и последовательных реформ, которые партия, государство и правительство настойчиво реализуют. По мнению Пьерреля, экономическая политика Вьетнама «является образцовой», создавая твёрдое доверие международных партнёров. Вьетнам умело использует возможности торговой интеграции, привлекает прямые иностранные инвестиции и эффективно применяет поддержку таких организаций, как AFD, для развития экспортного сельского хозяйства и расширения производства.

AFD присутствует во Вьетнаме с 1994 года и на протяжении 31 года сопровождает развитие страны. В качестве двустороннего банка развития правительства Франции AFD совместно с такими подразделениями, как Proparco и Expertise France, выделили общую сумму поддержки в размере 3,2 млрд евро (около 3,73 млрд долларов США).

Помимо финансирования, AFD участвует в консультировании по вопросам политики, повышении аналитического потенциала в сфере экономики и климата (программа GEMMES), а также способствует налаживанию партнёрских связей между Вьетнамом и Францией, включая сотрудничество EVN с французской энергетической корпорацией EDF и партнёрство Ханоя с регионом Иль-де-Франс в Париже.

Оценивая программу институциональных реформ Вьетнама, начатую в начале 2025 года, Пьеррель отметил, что это является позитивным шагом для административной системы и организации власти всех уровней во Вьетнаме, открывающим возможности для повышения эффективности управления и содействующим достижению цели – превращению Вьетнама в страну с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Для поддержания устойчивого экономического роста заместитель директора AFD во Вьетнаме рекомендовал интегрировать в национальную политику развития четыре ключевых элемента: создание системы производства и потребления без углеродных выбросов с постепенным отказом от ископаемого топлива; интеграция мер по адаптации к изменению климата во все уровни политики – от центрального до местного, как в государственном, так и в частном секторе; формирование прочной инфраструктурной и институциональной основы в качестве фундамента экономического развития; а также развитие высококвалифицированных человеческих ресурсов, рассматриваемое как ключевой драйвер повышения производительности труда и роста добавленной стоимости экономики.

Наряду с признанием значительных достижений Вьетнама заместитель директора AFD во Вьетнаме также открыто указал на три основных вызова в реализации проектов: управление земельными ресурсами и расчистка территории под строительство; процедуры утверждения; сохранение биоразнообразия.

Пьеррель подчеркнул: «Такие партнёры по развитию, как AFD, всегда готовы сопровождать правительство Вьетнама, делиться опытом, навыками и технологиями, чтобы вместе достичь амбициозных целей развития».

ВИА/ИЖВ

