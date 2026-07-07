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Французский журнал представил Вьетнам как направление для разнообразных впечатлений
От Дананга и Хойана до бухты Халонг, Йенты и Ниньбиня журнал представляет Вьетнам как страну разнообразных ландшафтов, уникальной культурной самобытности и растущей привлекательности на мировой туристической карте.
Путешествие начинается в городе Дананг, который журнал описывает как прибрежный город, превратившийся из бывшей военной базы США в один из ведущих туристических центров Центрального Вьетнама. Город, вдоль побережья которого расположены роскошные курорты и отели, прошел впечатляющую туристическую трансформацию. Его полуостров Шонча, где когда-то находились военные радиолокационные станции, сегодня известен лесистыми холмами, живописным побережьем и природной красотой.
Paris Match во многом связывает рост туризма в Дананге с расширением высококлассной гостиничной инфраструктуры, отмечая ряд роскошных курортов за гармоничное сочетание архитектуры, ландшафтов и премиальных услуг.
Говоря о Хойане в Дананге - древнем городе, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и сохранившем значительную часть своего многовекового очарования, журнал отмечает его историческую атмосферу, старинные дома, пагоду Кау (Мостовую пагоду), залы собраний в китайском стиле и следы прошлого, когда город был оживленным международным торговым портом. С наступлением ночи тысячи фонарей освещают улицы и отбрасывают мерцающие отражения на реку Хоай, создавая, по оценке журнала, особенно завораживающую картину.
Журнал также рассказывает о ценном музее культурного наследия французского фотографа Réhahn, чей проект «Драгоценное наследие» документирует портреты, традиционные костюмы и повседневную жизнь 54 этнических групп Вьетнама. После более чем 15 лет путешествий по стране работы Réhahn получили высокую оценку за то, что они раскрывают культурное многообразие Вьетнама, одновременно воспевая достоинство и красоту его людей.
Следующая остановка - бухта Халонг в северной провинции Куангнинь, которую Paris Match описывает как одно из самых впечатляющих природных чудес мира, известное тысячами известняковых островов, пещерами и выразительными морскими пейзажами. Вместе с тем журнал отмечает, что рост числа туристов создает нагрузку на объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Также на севере Йенты представлен как духовное и культурное место отдыха, где посетители могут насладиться спокойствием среди лесов и гор. По данным журнала, местные объекты размещения вдохновлены традиционной вьетнамской архитектурой и гармонично вписываются в окружающий ландшафт, предлагая оздоровительные, медитативные и культурные практики.
Неподалеку расположенная северная провинция Ниньбинь, которую часто называют «бухтой Халонг на суше», получила высокую оценку за известняковые горы, рисовые поля и извилистые реки. В ландшафтном комплексе Чанган, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являющемся единственным смешанным объектом всемирного наследия в Юго-Восточной Азии, посетители могут на лодке исследовать пещеры и карстовые образования, любуясь самобытными природными пейзажами этого района.
Paris Match отмечает, что привлекательность Вьетнама не ограничивается живописными пейзажами и роскошными курортами. Гармоничное сочетание природы, богатой истории, культурного наследия и самобытной повседневной жизни открывает путешественникам возможность получить разнообразный и аутентичный опыт, делая страну всё более привлекательным направлением для иностранных туристов.