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Французский журнал назвал блюда Вьетнама, которые обязательно стоит попробовать

Французский женский журнал Biba Magazine назвал Вьетнам одним из наиболее привлекательных направлений для французских туристов, высоко оценив разнообразную, изысканную и полезную для здоровья кухню страны как одну из ее главных достопримечательностей.
  Biba Magazine в недавней статье представил вьетнамские блюда, которые обязательно стоит попробовать. Фото опубликовано ВИА  
Со ссылкой на туристическую платформу Trip.com журнал отмечает, что Вьетнам занимает третье место среди наиболее желанных направлений для французских путешественников, уступая лишь Японии и Таиланду. Страна привлекает туристов не только впечатляющими природными ландшафтами, но и всемирно известной кухней, сочетающей изысканный вкус и пользу для здоровья. При этом её гастрономическое наследие далеко не ограничивается такими известными блюдами, как фо и спринг-роллы.

В статье говорится, что одним из самых необычных и вместе с тем согревающих душу специалитетов Ханоя является фирменный яичный кофе с густой кремовой пеной из яйца. Журнал рекомендует попробовать этот напиток на знаменитой ханойской Железнодорожной улице, где поезда проходят всего в нескольких сантиметрах от столиков кафе, создавая по-настоящему незабываемые впечатления.

Одним из любимых блюд авторов статьи стало ханойское бунча, получившее мировую известность после того, как в 2016 году бывший президент США Барак Обама поужинал в ханойском ресторане Bun Cha Huong Lien. В заведении до сих пор подают популярный «Obama Combo», включающий бунча, спринг-роллы и местное пиво. Журнал описывает это блюдо как простое и невероятно вкусное сочетание карамелизованной свинины на гриле, рисовой вермишели, свежей зелени и рыбного соуса.

Издание также рекомендует попробовать фо куон - роллы из рисовой лапши, называя их свежей и современной интерпретацией культового вьетнамского супа с лапшой. Обжаренная говядина, свежая зелень и овощи заворачиваются в тонкие листы рисовой лапши и подаются с рыбным соусом ныокмам.

Еще один ханойский специалитет, на который обратил внимание журнал, банькуон, популярное блюдо для завтрака из тонких рисовых рулетиков, приготовленных на пару, с начинкой из свиного фарша и древесных грибов. Подаваемый со свежей зеленью и рыбным соусом, он прекрасно отражает характерные для вьетнамской кухни свежесть, легкость и тщательность приготовления.

За пределами столицы гастрономическое путешествие продолжается в Ниньбине, где высокую оценку получил горный козленок на гриле с хрустящим рисом благодаря своему простому, но изысканному вкусу. Журнал рекомендует попробовать это блюдо, любуясь впечатляющими карстовыми известняковыми ландшафтами провинции.

Авторы также рассказывают о круизе по бухте Халонг, дегустации свежих морепродуктов, посещении пещеры Тхиенканьшон и ночной рыбалке на кальмаров вместе с местными рыбаками.

Завершает список бунбо Хюэ, который журнал описывает как более насыщенное и острое блюдо по сравнению с фо. Авторы отмечают, что обучение приготовлению вьетнамских спринг-роллов в местной семье и последующая дегустация бунбо Хюэ помогли им глубже почувствовать теплое гостеприимство Вьетнама и его яркую гастрономическую культуру.

По данным Biba Magazine, региональное разнообразие кухни Вьетнама, свежие ингредиенты и изысканные техники приготовления вывели ее далеко за рамки таких знаковых блюд, как фо и спринг-роллы, превратив гастрономию в одну из самых запоминающихся достопримечательностей страны для иностранных туристов.

ИЖВ/ВИА

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