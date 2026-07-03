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Французский журнал назвал блюда Вьетнама, которые обязательно стоит попробовать
В статье говорится, что одним из самых необычных и вместе с тем согревающих душу специалитетов Ханоя является фирменный яичный кофе с густой кремовой пеной из яйца. Журнал рекомендует попробовать этот напиток на знаменитой ханойской Железнодорожной улице, где поезда проходят всего в нескольких сантиметрах от столиков кафе, создавая по-настоящему незабываемые впечатления.
Одним из любимых блюд авторов статьи стало ханойское бунча, получившее мировую известность после того, как в 2016 году бывший президент США Барак Обама поужинал в ханойском ресторане Bun Cha Huong Lien. В заведении до сих пор подают популярный «Obama Combo», включающий бунча, спринг-роллы и местное пиво. Журнал описывает это блюдо как простое и невероятно вкусное сочетание карамелизованной свинины на гриле, рисовой вермишели, свежей зелени и рыбного соуса.
Издание также рекомендует попробовать фо куон - роллы из рисовой лапши, называя их свежей и современной интерпретацией культового вьетнамского супа с лапшой. Обжаренная говядина, свежая зелень и овощи заворачиваются в тонкие листы рисовой лапши и подаются с рыбным соусом ныокмам.
Еще один ханойский специалитет, на который обратил внимание журнал, банькуон, популярное блюдо для завтрака из тонких рисовых рулетиков, приготовленных на пару, с начинкой из свиного фарша и древесных грибов. Подаваемый со свежей зеленью и рыбным соусом, он прекрасно отражает характерные для вьетнамской кухни свежесть, легкость и тщательность приготовления.
За пределами столицы гастрономическое путешествие продолжается в Ниньбине, где высокую оценку получил горный козленок на гриле с хрустящим рисом благодаря своему простому, но изысканному вкусу. Журнал рекомендует попробовать это блюдо, любуясь впечатляющими карстовыми известняковыми ландшафтами провинции.
Авторы также рассказывают о круизе по бухте Халонг, дегустации свежих морепродуктов, посещении пещеры Тхиенканьшон и ночной рыбалке на кальмаров вместе с местными рыбаками.
Завершает список бунбо Хюэ, который журнал описывает как более насыщенное и острое блюдо по сравнению с фо. Авторы отмечают, что обучение приготовлению вьетнамских спринг-роллов в местной семье и последующая дегустация бунбо Хюэ помогли им глубже почувствовать теплое гостеприимство Вьетнама и его яркую гастрономическую культуру.
По данным Biba Magazine, региональное разнообразие кухни Вьетнама, свежие ингредиенты и изысканные техники приготовления вывели ее далеко за рамки таких знаковых блюд, как фо и спринг-роллы, превратив гастрономию в одну из самых запоминающихся достопримечательностей страны для иностранных туристов.