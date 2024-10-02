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Французский дипломат: Вьетнам поддерживает глубокие связи с франкоязычным сообществом
В недавнем интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству, дипломат подчеркнул, что визит высшего вьетнамского лидера предоставит Франции возможность подтвердить свое стремление к дальнейшему укреплению партнерства с Вьетнамом - страной, имеющей множество исторических связей с Францией и связей в рамках франкофонного сообщества.
Страна Юго-Восточной Азии официально вступила в Международную организацию франкофонии (OIF) в 1970 году. Организация сыграла важную роль в международной интеграции Вьетнама, особенно в проведении 7-го саммита франкоязычных стран в Ханое в 1997 году.
Вьетнам хорошо осведомлен о возможностях, которые открывает франкофонное сообщество, особенно в экономической сфере, а также о вкладе страны в сообщество, поскольку она является крупнейшей страной-членом OIF в Азии, сказал посол.
19-й саммит франкоязычных стран, посвященный творчеству, инновациям и предпринимательству на французском языке, станет местом, где главы государств и правительств стран-членов OIF смогут обменяться мнениями, обсудить и предложить решения основных проблем развития и инновационного процесса, сказал Броше, отметив, что саммит также будет искать пути решения международных вопросов, представляющих общий интерес.
В рамках мероприятия То Лам примет участие и выступит с речами на мероприятиях, посвященных культурному разнообразию франкоязычного сообщества, а также на выставке FrancoTech, посвященной франкоязычным предприятиям и рынкам, добавил дипломат.
Что касается деятельности франкофонов во Вьетнаме, роли страны в франкофонном сообществе и возможностей, которые это сообщество открывает для Вьетнама, Броше сказал, что Группа франкофонных посольств, делегаций и учреждений (GADIF) активно координирует свои действия с вьетнамскими властями по вопросам франкоязычных стран.
Группа регулярно организует встречи для обсуждения мер по продвижению и развитию франкоязычного сообщества, в основном в области культуры и языка, заявил он, добавив, что в рамках GADIF Вьетнам также может обсуждать с группой конкретные вопросы, связанные с этим сообществом.
Он также подчеркнул значение и роль Азиатско-Тихоокеанского офиса Ассоциации франкоязычных университетов (AUF) в Ханое для деятельности Вьетнама в области университетского сотрудничества и влияния страны в регионе.
Вьетнам всегда поддерживает преподавание и изучение французского языка, создавая возможности для молодых людей получить доступ к изучению языка в ведущих университетах Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады, сказал он.
Что касается экономического сотрудничества, то ОИС объединяет 88 стран-членов и правительств стран-наблюдателей, поэтому Вьетнам может получить доступ к этому важному рынку с сотнями миллионов потребителей, иметь возможности для привлечения инвестиций и увеличения экспорта или просто наладить существенные связи сотрудничества со странами-членами ОИС - сообществом, которое разделяет общую культуру и видение, подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что Вьетнам и Франция вместе построили крепкие, дружеские и более доверительные отношения, что нашло отражение в совместном праздновании 50-летия дипломатических отношений в прошлом году и официальном визите во Вьетнам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню для участия в праздновании 70-летия победы при Дьенбьенфу в мае этого года.
Предстоящий официальный визит высшего руководителя Вьетнама во Францию предоставит возможность обеим странам продолжить совместные усилия по укреплению двустороннего партнерства и новых областей сотрудничества в секторах, представляющих взаимный интерес, а также их международной роли в обеспечении глобальной безопасности.
По словам дипломата, с точки зрения устойчивого развития, Вьетнам и Франция могут усилить сотрудничество в области энергетики и транспорта, уделяя особое внимание железнодорожному транспорту. Инновационное и технологическое сотрудничество также имеет многообещающий потенциал, так как многочисленные французские предприятия имеют все возможности для того, чтобы поделиться своим опытом и технологиями с вьетнамскими партнерами.
Ожидается, что в ходе предстоящей встречи лидеров стран будет подписано межправительственное соглашение в сфере образования. Предполагается, что этот документ будет способствовать более тесной координации между Францией и Министерством образования и профессиональной подготовки Вьетнама в вопросах повышения уровня преподавания французского языка во вьетнамских школах в целях повышения качества и количества носителей французского языка во Вьетнаме.
Посол также затронул вопрос о важности укрепления обменов между людьми, особенно между молодыми поколениями. По словам посла, Франция надеется на то, что все больше вьетнамских студентов будут учиться во Франции, а также рада тому, что все больше французских студентов будут участвовать в программах обмена, проводя один или два семестра во вьетнамских университетах, сотрудничающих с французскими учебными заведениями.
Культура остается центральным элементом двустороннего партнерства, подтвердил он, отметив, что правительство Вьетнама определило развитие культурной и творческой индустрии среди ключевых задач для стимулирования роста, а Франция, обладающая опытом в этой области, способна оказать помощь Вьетнаму в соответствующих проектах.
Дипломат отметил, что существует также множество других областей для потенциального сотрудничества через партнерство между бизнесами, сотрудничество с государственным сектором или в рамках инициатив децентрализованного сотрудничества.