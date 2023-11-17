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Французские туристические компании заинтересованы в туристическом потенциале и возможностях Вьетнама
Конференция была проведена в рамках серии мероприятий по продвижению имиджа Вьетнама в этой стране. Оно направлено на предоставление обновленной информации о вьетнамском туризме туристическим предприятиям во Франции, а также на укрепление отношений сотрудничества между двумя странами в области туризма.
Выступая на церемонии открытия конференции, Нгуен Чунг Кхань подчеркнул потенциал Вьетнама в области туризма. Он рассказал об уникальных продуктах, а также преимуществах для развития туризма во Вьетнаме. Также Нгуен Чунг Кхань подчеркнул политику Вьетнама, направленную на устойчивое развитие туризма.
По словам Нгуен Чунг Кханя, многие направления и туристические продукты во Вьетнаме были признаны лучшими в мире авторитетными туристическими сайтами, такими как World Travel Award, TripAdvisor, Telegraph и т.п. или крупными информационными агентствами, такими как CNN, BBC. Кроме того, во Вьетнаме имеется 8 объектов культурного и природного наследия, 15 объектов нематериального культурного наследия, 9 объектов культурного документального наследия и 3 признанных ЮНЕСКО глобальных геопарка.
Нгуен Чунг Кхань также сказал, что в настоящее время Вьетнам и Франция осуществляют множество совместных мероприятий в области туризма. Обе стороны подписали ряд таких документов, как Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в 1996 году, Протокол о реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма 2005 года, Письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере туризма в 2018 году.
Авиакомпании Vietnam Airlines и Air France открыли прямые рейсы, соединяющие крупные города и туристические центры двух стран. Более того, вьетнамские туристические агенства активно организуют мероприятия по продвижению туризма во Франции….