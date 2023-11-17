Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Французские туристические компании заинтересованы в туристическом потенциале и возможностях Вьетнама

16 ноября во Вьетнамском культурном центре в Париже состоялась конференция на тему «Вьетнамский туризм – потенциал и возможности» с участием министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунга, посла Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханга, главы Главного туристического управления Вьетнама... Как сообщил корреспондент Вьетнамского агентства во Франции, 16 ноября во Вьетнамском культурном центре в Париже состоялась конференция на тему «Вьетнамский туризм – потенциал и возможности» с участием министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунга, посла Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханга, главы Главного туристического управления Вьетнама Нгуен Чунг Кханя, а также многих представителей турбизнеса во Франции.

Конференция была проведена в рамках серии мероприятий по продвижению имиджа Вьетнама в этой стране. Оно направлено на предоставление обновленной информации о вьетнамском туризме туристическим предприятиям во Франции, а также на укрепление отношений сотрудничества между двумя странами в области туризма.

Выступая на церемонии открытия конференции, Нгуен Чунг Кхань подчеркнул потенциал Вьетнама в области туризма. Он рассказал об уникальных продуктах, а также преимуществах для развития туризма во Вьетнаме. Также Нгуен Чунг Кхань подчеркнул политику Вьетнама, направленную на устойчивое развитие туризма.

По словам Нгуен Чунг Кханя, многие направления и туристические продукты во Вьетнаме были признаны лучшими в мире авторитетными туристическими сайтами, такими как World Travel Award, TripAdvisor, Telegraph и т.п. или крупными информационными агентствами, такими как CNN, BBC. Кроме того, во Вьетнаме имеется 8 объектов культурного и природного наследия, 15 объектов нематериального культурного наследия, 9 объектов культурного документального наследия и 3 признанных ЮНЕСКО глобальных геопарка.

Нгуен Чунг Кхань также сказал, что в настоящее время Вьетнам и Франция осуществляют множество совместных мероприятий в области туризма. Обе стороны подписали ряд таких документов, как Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в 1996 году, Протокол о реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма 2005 года, Письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере туризма в 2018 году.

Авиакомпании Vietnam Airlines и Air France открыли прямые рейсы, соединяющие крупные города и туристические центры двух стран. Более того, вьетнамские туристические агенства активно организуют мероприятия по продвижению туризма во Франции….

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Высокопоставленная делегация Хошимина находится в провинции Гуандун (Китай) с рабочим визитом

Высокопоставленная делегация Хошимина находится в провинции Гуандун (Китай) с рабочим визитом

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Пекине, в рамках визита в Китай 16 ноября высокопоставленная делегация Хошимина во главе с членом Политбюро, секретарем горкома партии Хошимина Нгуен Ван Неном находится в провинции Гуандун (Китай) с рабочим визитом.
ПОДРОБНЕЕ

Top