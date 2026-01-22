Французские СМИ называют Фукуок новым символом возрождения туризма в Азии

Пляж Кем, отличающийся первозданной, поистине райской красотой, является важным конкурентным преимуществом Жемчужного острова. Фото: Fabl Belek

В своём последнем материале, посвящённом крупнейшему острову Вьетнама, EnVols отмечает, что Фукуок стал одним из самых перспективных направлений 2026 года.

Эта оценка подкрепляется данными онлайн-платформы для путешествий Expedia, согласно которым международный поисковый интерес к Фукуоку всего за несколько месяцев вырос до 53%.

Примечательно, что рейтинг составлен на основе критериев Smart Travel Health Check - нового ориентира, призванного выявлять направления, предлагающие аутентичные, качественные и устойчивые туристические впечатления.

Сопоставляя Фукуок с другими известными островами региона, журналист Дориан Дюмон в выразительном наблюдении указывает на ключевое конкурентное преимущество острова: «В то время как многие азиатские направления постепенно утратили свою самобытность под натиском массового туризма, Фукуок сумел сохранить местное очарование, одновременно развивая высококлассную устойчивую инфраструктуру».

По данным EnVols, именно такая выборочная стратегия развития позволила Фукуоку отдавать приоритет долгосрочной ценности, а не просто наращиванию числа туристов. На юге острова в качестве ярких примеров гармоничного сочетания утончённой архитектуры, природных ландшафтов и вдохновения местной культурой приводятся такие высококлассные курорты, как Premier Village Phu Quoc Resort, New World Phu Quoc Resort и JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Эти объекты ориентированы на категорию путешественников, которую EnVols описывает как людей, «ищущих ненавязчивую роскошь в тесной связи с природой».

С присущей французской прессе романтической оптикой Фукуок предстаёт как «посвящение природе». Его нередко называют «Жемчужным островом Вьетнама»; он обладает поразительно разнообразной экосистемой, от пляжей с белым, как пудра, песком, таких как Байшао и Байкем, которые часто входят в рейтинги самых красивых в Азии, до зелёных внутренних районов с холмами, водопадами и густыми лесами, идеально подходящих для треккинга и приключений.

Автор уделяет особое внимание Национальному парку Фукуока, биосферному резервату, признанному ЮНЕСКО, как убедительному подтверждению экологической ценности острова. В этой первозданной природной среде путешественники, заботящиеся об экологии, могут наблюдать макак, птиц-носорогов и редкие дикие орхидеи, что позволяет глубже почувствовать и по-настоящему соприкоснуться с местной экосистемой.

Однако полагаться лишь на природную красоту недостаточно. Возрождение туризма на Фукуоке поддерживается также набором ярких, уникальных впечатлений, сформированных благодаря продуманным и устойчивым экосистемам туризма, развлечений и курортного отдыха. Посетителей нередко удивляет, что Фукуок является единственным местом в мире, где ежедневно проходят два ночных фейерверк-шоу, поставленные в рамках представлений мирового уровня, таких как Kiss of the Sea и Symphony of the Sea.

Остров предлагает и по-настоящему захватывающие способы увидеть природу во всей её красоте: от прогулки по мосту Поцелуев (Kiss Bridge), где на мгновение солнце оказывается «в рамке» между двумя пролётами, до поездки по самой длинной в мире трёхканатной канатной дороге на остров Хонтхом, открывающей панорамные виды на обширные морские просторы вокруг Фукуока.

На фоне стремительного восстановления туризма в регионе Фукуок выделяется как убедительный пример того, как рост можно уравновесить сохранением самобытности.

Именно это редкое равновесие позволило Жемчужному острову выйти за рамки привычного образа тропического курорта и стать новым символом азиатского туризма в постпандемическую эпоху, пространством, где природа, культура и впечатления мирового уровня сходятся воедино, формируя устойчивую привлекательность для путешественников со всего мира.