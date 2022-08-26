Франция финансирует проект восстановления памятников в Хюэ

Министерство культуры Франции предоставило безвозмездную помощь в размере более 840 млн. донгов (почти 36.000 долл. США), чтобы помочь центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ реализовать проект по восстановлению крыши Кхай Тыонг Лау (Здание Кхай Тыонг) во Дворце Андинь в комплексе памятников Хюэ.

Проект направлен на устранение протечек крыши и минимизацию риска повреждения других частей здания, способствуя возвращению присущей дворцу красоты и повышению общей ценности памятников дворца Андинь.

Центр сохранения памятников Хюэ будет отвечать за выполнение работ.

Дворец Динь, расположенный на улице Фан Динь Фунг, 97 в городе Хюэ, является одним из зданий дворцовой системы династии Нгуен. Имеющий слияние архитектурных особенностей Азии и Европы, Дворец Андинь представляет собой архитектурное сооружение, которое полностью отличается от сотен реликвий в комплексе памятников Хюэ. Это яркий пример неоклассической архитектуры Вьетнама начала XX века.

Первоначально дворец назывался Дворец Фунг Хоа - деревянное здание, расположенное на берегу реки Ан Кыу. Император Донг Кхань построил дворец Андинь в 1917 году как частный дворец для своего старшего сына, который впоследствии стал императором Кхай Динем, где он мог жить до того дня, как взошел на престол.

Трехэтажный комплекс Кхай Тыонг Лау площадью 745 кв. м является местом ежегодного культурного и художественного обмена, а также фестиваля Хюэ. Выдающейся ценностью здания является художественная роспись на внутренней стене и тисненая фольга на стене снаружи.