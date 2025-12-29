Франция предоставляет кредит в размере 76 млн евро для строительства первой во Вьетнаме гидроаккумулирующей электростанции

Группа «Электроэнергия Вьетнама» (EVN) сообщила о подписании кредитного соглашения с Французским агентством развития (AFD) на сумму 76 млн евро (эквивалент 89,47 млн долларов США) для реализации проекта гидроаккумулирующей электростанции Бакай в провинции Кханьхоа.

Это первый из шести кредитов общей стоимостью почти 480 млн евро, предоставляемых консорциумом из шести кредиторов для реализации проекта.

Проект гидроаккумулирующей электростанции Бакай имеет проектную мощность 1 200 МВт и включает четыре турбины по 300 МВт каждая, при общем объёме инвестиций 21,1 трлн донгов (эквивалент 802,5 млн долларов США). Проект включён в перечень энергетических объектов, принципиально одобренных Премьер-министром Вьетнама для инвестирования. Группа «Электроэнергия Вьетнама» назначила Пправление энергетических проектов № 3 (EVNPMB3) представителем инвестора.

Проект имеет важное значение для национальной энергосистемы, особенно в условиях активной интеграции возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику. Его основной задачей является обеспечение электроэнергией в часы пиковых нагрузок, способствуя сглаживанию колебаний нагрузки за счёт перекачки воды в непиковые часы и выработки электроэнергии в периоды пикового спроса.

По словам Жюльена Сейяна, директора Французского агентства развития во Вьетнаме, данный проект является одним из ключевых энергетических проектов, играющих центральную роль в энергетическом переходе Вьетнама. Он высоко оценил достижения Вьетнама в реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, несмотря на непостоянный характер таких источников, и подчеркнул необходимость наличия стабильного и аккумулируемого энергетического резерва.

Он отметил, что проект Бакай предлагает именно такое решение: при мощности 1 200 МВт он обеспечивает доступность каждого киловатта «зелёной» электроэнергии именно в моменты наивысшего спроса.

Проект также является символом международной поддержки Вьетнама, объединяя усилия Европейского союза, Французского агентства развития, Немецкого банка развития KfW, Европейского инвестиционного банка, Японского агентства международного сотрудничества, Итальянской кассы депозитов и займов, а также Proparco - французского института финансирования развития. Он наглядно демонстрирует эффективность тесного международного взаимодействия, создавая прочную основу для реализации масштабного и стратегически важного проекта.

Заместитель генерального директора группы «Электроэнергия Вьетнама» Нгуен Суан Нам подчеркнул, что группа, являясь ключевым участником модернизации электроэнергетической системы и продвижения чистых технологий, рассматривает кредит в размере 76 млн долларов США, предоставленный Французским агентством развития, а также поддержку Европейского союза в рамках Программы энергетического перехода между европейскими донорами и EVN (ETEF) как наглядное подтверждение Партнёрства по справедливому энергетическому переходу Вьетнама (JETP) с международным сообществом.

Нгуен Суан Нам высоко оценил поддержку Французского агентства развития по техническим, вопросам безопасности, экологическим, социальным и правовым аспектам в ходе реализации проекта и выразил уверенность, что подписание соглашения открывает новый этап более глубокого сотрудничества между EVN и AFD в условиях растущих климатических обязательств Вьетнама и увеличивающихся потребностей в развитии электроэнергетической инфраструктуры.

Проект Бакай является первой во Вьетнаме гидроаккумулирующей электростанцией и играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности, повышении гибкости энергосистемы и содействии интеграции растущих объёмов возобновляемых источников энергии в рамках обновлённого Плана развития электроэнергетики VIII. После ввода в эксплуатацию объект станет стратегической инфраструктурой для аккумулирования энергии, балансировки энергосистемы и управления национальной электроэнергетической сетью.

Проект не только обладает высокой технической ценностью, но и непосредственно способствует сокращению выбросов в электроэнергетическом секторе, полностью соответствуя обязательству Правительства Вьетнама достичь углеродной нейтральности к 2050 году.