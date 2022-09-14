Франция помогает Вьетнаму в сохранении наследия

Посольство Франции во Вьетнаме 12 сентября провело пресс-конференцию, чтобы предоставить СМИ информацию о проекте под названием «Продвигайте и защищайте наследие Вьетнама» и его компоненте, который будет реализован в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ.

Проект, инициированный посольством Франции во Вьетнаме и спонсируемый Министерством иностранных дел Франции, имеет финансирование в размере 18 млрд. донгов (784.300 долл. США) на мероприятия в течение 2022-2024 гг. от правительства Франции и партнеров, таких как музеи, местные районы и университеты.

Фредерик Хорн, атташе по сотрудничеству и культурной деятельности Генерального консульства Франции в Хошимине, заявила, что проект направлен на обучение сотрудников музеев, создание программ обучения музейным профессиям для вьетнамских университетов и помощь в разработке пилотных проектов по сохранению наследия в трех регионах Вьетнама.

В частности, в рамках проекта будет отремонтирован Туристический центр национального парка Кукфыонг в северной провинции Ниньбинь, оказана поддержка Центру экологического образования и коммуникации в морском заповеднике Кулаочам в центральной провинции Куангнам, а также разработана и реализована программа «Шкатулка - рассказчик» для музеев Хошимина на юге.

В Тхыатхьен-Хюэ пройдут обучающие курсы для сотрудников местных музеев по повышению их профессиональных навыков в общении с общественностью, управлении и хранении коллекций. Трое официальных лиц будут приглашены в недельную экскурсионную поездку во Францию.