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Франция выиграла Международный фестиваль фейерверков в Дананге в 2023 году
Итальянская команда заняла второе место, награда за креативность досталась команде из Польши, а финская команда получила приз зрительских симпатий.
Выступая на церемонии закрытия, председатель городского народного комитета Ле Чунг Чинь сказал, что DIFF 2023 взял в качестве своей темы "Мир без расстояний", чтобы поделиться идеей стирания географических границ и соединения стран и народов друг с другом путем продвижения желаний мира, любви и надежды на лучшее.
В этом году в мероприятии, проходившем со 2 июня по 8 июля в выходные дни, приняли участие команды из Великобритании, Польши, Канады, Франции, Финляндии, Австралии, Италии и Вьетнама, которые имеют давние традиции в искусстве проведения фейерверков.
Дананг - единственный населенный пункт во Вьетнаме, где проводится фестиваль фейерверков, что делает его магнитом для лучших производителей фейерверков со всего мира каждый год с 2008 года. Он завоевывает репутацию "города-фестиваля фейерверков", чтобы продвинуть его как лучшее место в центральном Вьетнаме и Азии.
Благодаря DIFF город получил признание как ведущее место проведения фестивалей и мероприятий в Азии в 2016 и 2022 годах по версии World Travel Awards.