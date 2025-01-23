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Франкоязычное сообщество обсуждает устойчивое сельское хозяйство, продовольственную безопасность, изменение климата на форуме в Кантхо
Укрепление сотрудничества в интересах устойчивого сельского хозяйства и глобальной продовольственной безопасности
Выступая на сессии, посвященной сотрудничеству франкоязычных стран в области устойчивого сельского хозяйства, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан выразил надежду, что инициативы форума будут способствовать решению таких актуальных вопросов, как продовольственная безопасность и развитие зеленого сельского хозяйства.
Ле Минь Хоан подчеркнул, что сельское хозяйство является ключевым сектором для многих стран - членов Парламентской ассамблеи франкоязычных стран (APF), особенно в Африке, Юго-Восточной Азии и Карибском бассейне. Он отметил, что механизмы сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества являются эффективными способами обмена опытом и ресурсами, помогая сократить разрыв в развитии между странами блока.
Приведя в пример то, как вьетнамские технологии выращивания риса помогли возродить рисоводство во французском регионе Камарг и избежать голода, который случился в этом регионе более 70 лет назад, министр поделился, что сегодня тысячи вьетнамских сельскохозяйственных экспертов продолжают тесно сотрудничать с африканскими странами, руководя методами выращивания риса и кукурузы, а также рыбоводства.
Чиновник подчеркнул роль передовых сельскохозяйственных технологий и методов устойчивого управления ресурсами, предложив странам сотрудничать и предпринимать практические действия для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и отсутствие продовольственной безопасности.
Обладая потенциалом и опытом динамично развивающейся страны в области сельского хозяйства, Вьетнам готов присоединиться к другим странам сообщества в создании устойчивой сельскохозяйственной системы, устойчивой к изменению климата, подтвердил он.
Участники согласились с тем, что сотрудничество и обмен опытом в области сельского хозяйства позволят создать единое и сильное франкоязычное сообщество. Продвижение механизмов многостороннего, двустороннего и международного сотрудничества в этом году не только поможет объединить торговлю сельскохозяйственной продукцией, но и будет способствовать устойчивым и ответственным инвестициям. По их мнению, для достижения этой цели странам-членам необходимо активизировать сотрудничество с международными организациями, частным сектором и партнерами по развитию в целях реализации проектов, поддерживающих устойчивое сельское хозяйство, обеспечивающих продовольственную безопасность и реагирующих на изменение климата.
Они призвали международные организации и развитые страны предоставить дополнительные финансовые ресурсы для содействия передаче технологий, наращивания потенциала и преобразования сельскохозяйственных систем в целях обеспечения устойчивости. Эти инициативы включают поддержку исследований и разработок, инноваций, цифровую трансформацию и расширение прав и возможностей фермеров путем предоставления им знаний, навыков и соответствующих технологий.
Содействие обеспечению продовольственной безопасности в уязвимых регионах
В ходе дискуссионной сессии по франкоязычному сообществу и вопросу продовольственной безопасности делегаты подтвердили важную роль сообщества в обеспечении продовольственной безопасности, особенно в развивающихся странах и регионах, уязвимых к изменению климата, конфликтам или экономическим кризисам.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в настоящее время Вьетнам обеспечивает продовольствием 100 миллионов человек и экспортирует сельскохозяйственную продукцию более чем в 180 стран и территорий. Только в 2024 году экспортный оборот сельскохозяйственной продукции достиг 62,5 млрд долларов США, а положительное сальдо торгового баланса составило 17,9 млрд долларов США. По указанию правительства министерство также разрабатывает проект сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, направленный на укрепление сотрудничества с африканскими странами, обмен опытом и оказание технической поддержки в сельскохозяйственном производстве.
Заместитель председателя Народного комитета города Кантхо Нгуен Нгок Хе подчеркнул, что дельта Меконга, основной сельскохозяйственный регион страны, сталкивается со многими проблемами, связанными с изменением климата, все более жесткими требованиями к потреблению и тенденцией к сокращению сельскохозяйственных земель и рабочей силы в связи с индустриализацией и урбанизацией. Хотя на долю этого региона приходится 50% производства риса, 95% экспорта риса, 65% производства аквакультуры и 70% производства фруктов в стране, инвестиции в сельское хозяйство по-прежнему не отвечают требованиям быстрого и устойчивого развития.
Участники предложили укрепить сотрудничество Юг-Юг в рамках франкоязычного сообщества и содействовать обмену сельскохозяйственным опытом и решениями, адаптированными к местным условиям. Они также подчеркнули необходимость отстаивать справедливую и устойчивую политику продовольственной безопасности на международных форумах, подтверждая, что доступ к продовольствию является одним из основных прав человека.
Обмен знаниями и передача технологий для борьбы с изменением климата
На заключительном заседании 21 января делегаты подчеркнули роль парламентов и правительств в совершенствовании правовой базы для реагирования на изменение климата.
По словам Нгуен Туан Аня, заместителя председателя Комитета Национальной ассамблеи по науке, технологиям и окружающей среде, в целях институционализации руководящих принципов партии по реагированию на изменение климата Национальное собрание и правительство сосредоточили свое внимание на создании и совершенствовании правовой системы и мониторинге реализации политики и законов, а также на разработке стратегий, резолюций, планов и действий, связанных с адаптацией к изменению климата.
Вьетнам также является участником 18 международных договоров и соглашений, направленных на укрепление адаптационного потенциала и смягчение негативных последствий изменения климата, добавил Нгуен Туан Ань.
Подчеркнув, что не только изменение климата, но и деятельность человека усугубляют экологические проблемы, делегаты подчеркнули важность усиления коммуникационных усилий для повышения осведомленности общественности об охране окружающей среды, а также создания сети обмена знаниями во франкоязычном сообществе для передачи передовых технологий, инициатив и опыта.
Кроме того, повышение квалификации высококвалифицированных кадров и создание устойчивых финансовых механизмов являются ключевыми факторами для эффективной реализации мер реагирования, заявили они, предложив создать специализированный форум в рамках сообщества, где эксперты и политики могли бы обсудить конкретные стратегии. Этот форум будет способствовать максимальному привлечению международных финансовых ресурсов, поощрению частных инвестиций и совершенствованию механизмов доступа к двусторонним и многосторонним фондам финансовой поддержки.