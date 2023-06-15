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Фото и видеоконкурс «Счастливый Вьетнам» 2023 г.
Работы, участвующие в конкурсе, станут источником аутентичного и яркого материала, передающего красивые и всесторонние образы Вьетнама, создающие возможность каждому, где бы он ни находился, окунуться в искреннюю и теплую жизнь во всех регионах Вьетнама. Кроме того, это возможность для зарубежных вьетнамцев и людей по всему миру провести время, изучая вьетнамскую культуру и сближаясь с её народом и страной.
Конкурс «Счастливый Вьетнам» не ограничивает количество работ для участия. Благодаря конкурсу Оргкомитет стремится представить образ счастливого Вьетнама через новые, яркие и привлекательные взгляды отечественных и зарубежных профессиональных и любительских авторов. Срок подачи работ на конкурс начинается с 15 июня по 15 сентября. Авторы или авторские коллективы представляют свои работы непосредственно на сайт: https://happy.vietnam.vn.
Совокупная стоимость призов фото и видеоконкурса «Счастливый Вьетнам» составляет более 400 миллионов донгов. Лучшие авторы и работы имеют возможность получить множество ценных призов, в том числе: 2 первых приза в размере 100 миллионов донгов/приз; 2 вторых приза стоимостью 30 миллионов донгов/приз; 2 третьих приза на сумму 20 миллионов донгов/приз. Кроме того, Оргкомитет вручит 20 поощрительных призов и других наград авторам достойных работ.
Подробнее о правилах конкурса авторы могут узнать на сайте: https://happy.vietnam.vn.