Фотография танка Освободительной армии 846, въезжающего во Дворец независимости, возрождена на серебряном слитке "50 лет объединения страны" работы группы Фукуя

Знаковое изображение танка 846 Освободительной армии, въезжающего во Дворец Независимости в полдень 30 апреля 1975 года, запечатленное журналистом Чан Май Хыонгом, было воссоздано на серебряном слитке компанией Фукуй.

Компания Фукуй представила серебряный слиток под названием "50 лет объединения страны" (30 апреля 1975 года - 30 апреля 2025 года), на котором изображено культовое изображение танка 846 вьетнамской армии, въезжающего во Дворец Независимости 30 апреля 1975 года.



Знаковая фотография танка 846 вьетнамской армии, въезжающего во Дворец независимости 30 апреля 1975 года, сделанная военным корреспондентом Вьетнамского агентства новостей Чан Май Хыонгом (ВИА), стала мощным символом 50-летней борьбы Вьетнама за независимость и национальное воссоединение. Впервые он был опубликован в газетах 1 мая 1975 года.



Компания Фукуй выражает благодарность и признательность этой ограниченной серией, выпущенной в честь 50-й годовщины воссоединения страны.

Чтобы отметить этот исторический момент и выразить благодарность прошлым поколениям, компания Фукуй воссоздала это легендарное изображение на специальном серебряном слитке. С одобрения ВИА и журналиста Чан Май Хыонга этот коллекционный экземпляр сохраняет непреходящее историческое и духовное значение воссоединения Вьетнама.



Изготовленный из серебра чистотой 99,9%, слиток весит 187,5 грамма (что эквивалентно пяти таэлям) и проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать чистоту, точный вес и художественное совершенство. На каждом изделии стоит пломба, защищающая от подделок. В честь этого исторического события компания Фукуй выпускает ограниченную серию, состоящую всего из 2 025 экземпляров. Прием заказов начнется 1 апреля 2025 года, а доставка - 20 апреля 2025 года через магазины Фукуй и официальных дилеров по всей стране.



На протяжении более двух десятилетий компания Фукуй создавала репутацию надежного, преданного и ответственного производителя ювелирных изделий и драгоценных металлов во Вьетнаме. Компания заслужила признание в качестве лицензированного центра торговли золотыми слитками, уполномоченного Государственным банком Вьетнама, и является лидером в производстве и распространении ювелирных изделий, включая украшения из золота 24 и 18 карат, золотые слитки, а в последнее время и высококачественные изделия из серебра.



Серебряный слиток "50 лет объединения страны" (30 апреля 1975 года - 30 апреля 2025 года) тщательно проработан и представлен в элегантной подарочной коробке.

В компании Фукуй каждое изделие - это результат мастерства и страсти искусных ремесленников. Компания постоянно внедряет передовые технологии в производственный процесс, чтобы создавать изысканные изделия, отвечающие международным стандартам, обеспечивая удовлетворенность и доверие клиентов.



За годы своего существования компания Фукуй получила множество престижных наград, в том числе вошла в число 3 выдающихся вьетнамских брендов в 2014 году, выиграла Золотой кубок предприятий Вьетнама в 2010 году и заняла место в списке 100 самых надежных брендов и торговых марок в 2013 году.



Сегодня группа Фукуй по-прежнему стремится повышать качество обслуживания, инвестировать в современное оборудование и совершенствовать свою политику в отношении сотрудников. С твердым видением компания стремится стать ведущим предприятием по производству золота и серебра во Вьетнаме.

