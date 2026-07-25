Фотовыставка, посвященная 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Таиландом

Делегаты перерезают ленту на церемонии открытия фотовыставки, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Таиландом. Фото: ВИА

В мероприятии приняли участие Посол Таиланда во Вьетнаме Уравади Срипиромья, Генеральный директор ВИА и заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Ву Вьет Чанг, а также представители центральных министерств и ведомств, дипломатических миссий и международных организаций в Ханое.



Выступая на церемонии открытия, Посол Уравади Срипиромья отметила, что фотовыставка является частью серии мероприятий, организуемых Посольством Таиланда на протяжении всего 2026 года в честь 50-летия дипломатических отношений между двумя странами.



В этот знаменательный год обе стороны провели множество культурных акций, молодежных обменов, академических диалогов и бизнес-форумов. Эти события отражают многогранность двустороннего партнерства и подтверждают, что таиландско-вьетнамская дружба неуклонно укреплялась с течением времени и продолжает процветать из поколения в поколение.



От имени Посольства Таиланда Уравади Срипиромья выразила признательность ВИА за тесное сотрудничество в реализации идеи проведения выставки. Она подчеркнула, что каждая фотография обладает способностью сохранять мгновения и воспоминания, а также рассказывать истории, которые слова не всегда способны передать в полной мере.



Спустя годы, когда люди оглянутся на эти фотографии, они вспомнят не только происходившие события, но и эмоции, связанные с каждым моментом, отметила она.



Посол заявила, что на своем посту она имела честь быть свидетелем дружбы между двумя странами благодаря многочисленным ежедневным обменам и мероприятиям в сфере сотрудничества.



К ним относятся теплое гостеприимство, оказываемое вьетнамским народом тайским гостям; энтузиазм молодежи, участвующей в программах обмена, изучающей языки друг друга и завязывающей крепкую дружбу; а также все более глубокое сотрудничество между университетами, предприятиями и местными сообществами обеих стран.



Именно эти повседневные встречи и обмены придают жизненную силу отношениям между двумя народами, добавила она.

Посол Таиланда во Вьетнаме Уравади Срипиромья выступает на церемонии открытия фотовыставки. Фото: ВИА



Следующие 50 лет предоставят еще большие возможности для сотрудничества, что позволит Таиланду и Вьетнаму процветать вместе не только как всеобъемлющие стратегические партнеры, но и как соседи и друзья, питающие неизменное доверие друг к другу, отметила она.



Выступая на церемонии, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг отметила, что за последние 50 лет вьетнамско-таиландские отношения динамично развивались и вышли на качественно новый уровень, став более глубокими и всеобъемлющими.



Примечательно, что в 2025 году две страны вывели свои отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. На протяжении всего 2026 года продолжают реализовываться многочисленные мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений, и конкретные программы сотрудничества в различных сферах, охватывающие политическую, экономическую, культурную и социальную жизнь обоих государств.



По словам Ву Вьет Чанг, выставка призвана ознакомить общественность с яркими фотографиями, отражающими достижения двустороннего сотрудничества в различных областях, а также потенциал и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами. Уравади Срипиромья выразила уверенность в том, что выставка позволит общественности не только оглянуться на историю, но и почувствовать дружбу, которая связывает два народа на протяжении полувека и продолжает вдохновлять их на строительство общего будущего.Следующие 50 лет предоставят еще большие возможности для сотрудничества, что позволит Таиланду и Вьетнаму процветать вместе не только как всеобъемлющие стратегические партнеры, но и как соседи и друзья, питающие неизменное доверие друг к другу, отметила она.Выступая на церемонии, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг отметила, что за последние 50 лет вьетнамско-таиландские отношения динамично развивались и вышли на качественно новый уровень, став более глубокими и всеобъемлющими.Примечательно, что в 2025 году две страны вывели свои отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. На протяжении всего 2026 года продолжают реализовываться многочисленные мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений, и конкретные программы сотрудничества в различных сферах, охватывающие политическую, экономическую, культурную и социальную жизнь обоих государств.По словам Ву Вьет Чанг, выставка призвана ознакомить общественность с яркими фотографиями, отражающими достижения двустороннего сотрудничества в различных областях, а также потенциал и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг выступает на церемонии открытия фотовыставки. Фото: ВИА

Посетители выставки могут ознакомиться с фотографиями, запечатлевшими ключевые вехи в отношениях двух стран. Они были отобраны из фотоархива ВИА, коллекций, собранных Посольством Таиланда во Вьетнаме, а также из ценных архивных документов, предоставленных Государственным управлением по делам архивов и делопроизводства.



«Отбирая фотографии для экспозиции, мы с особым волнением обнаружили архивные кадры встреч лидеров двух стран во время визитов на высшем уровне, а также фотографии, запечатлевшие культурные обмены и экономическое сотрудничество с первых дней установления дипломатических отношений», – отметила Ву Вьет Чанг. «Все это способствовало формированию все более крепкой дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между нашими странами».



Фотовыставка «Призма дипломатиии: 50 лет отношений между Таиландом и Вьетнамом» возвращает посетителей к важным вехам в истории двусторонних отношений. Посетители выставки могут ознакомиться с фотографиями, запечатлевшими ключевые вехи в отношениях двух стран. Они были отобраны из фотоархива ВИА, коллекций, собранных Посольством Таиланда во Вьетнаме, а также из ценных архивных документов, предоставленных Государственным управлением по делам архивов и делопроизводства.«Отбирая фотографии для экспозиции, мы с особым волнением обнаружили архивные кадры встреч лидеров двух стран во время визитов на высшем уровне, а также фотографии, запечатлевшие культурные обмены и экономическое сотрудничество с первых дней установления дипломатических отношений», – отметила Ву Вьет Чанг. «Все это способствовало формированию все более крепкой дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между нашими странами».Фотовыставка «Призма дипломатиии: 50 лет отношений между Таиландом и Вьетнамом» возвращает посетителей к важным вехам в истории двусторонних отношений.

Они охватывают период от официального установления дипломатических отношений 6 августа 1976 года и визита Премьер-министра Фам Ван Донга в Таиланд в сентябре 1978 года - первого визита высшего вьетнамского руководителя в Таиланд - до последующих визитов на высоком уровне, подписания ключевых документов о сотрудничестве и ярких событий, знаменующих все более глубокое развитие двусторонних связей.



В частности, на выставке представлены фотографии визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама в Таиланд в мае 2026 года и официального визита Премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула во Вьетнам в июне 2026 года.



Оба события открыли новые перспективы сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.



На выставке также представлены ценные архивные документы, предоставленные Государственным управлением по делам архивов и делопроизводства при Министерстве внутренних дел Вьетнама, а также материалы, собранные Посольством Таиланда во Вьетнаме.



Эти ценные исторические материалы отражают первые шаги на пути к становлению и развитию сотрудничества между двумя странами. Они также наглядно иллюстрируют основы того, что стало одними из самых динамичных, эффективных и образцовых двусторонних отношений в АСЕАН.



Экспозиция не только отражает полувековой путь взаимной поддержки и совместного развития двух стран, но и подтверждает все более крепкую дружбу, а также решимость руководителей и народов обеих стран и впредь углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство на практической и эффективной основе.



Эти усилия предпринимаются на благо народов двух стран, в интересах мира, стабильности, сотрудничества и развития в рамках Сообщества АСЕАН.



Выставка также несет в себе призыв к нынешнему и будущим поколениям продолжать бережно развивать вьетнамско-таиландские отношения, чтобы они становились все более глубокими, всеобъемлющими и устойчивыми.



Выставка открыта для посетителей до 30 июля во Вьетнамском национальном музее изобразительных искусств по адресу: г. Ханой, ул. Нгуен Тхай Хок, 66.



