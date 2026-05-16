Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Фотовыставка, посвящённая отношениям между Вьетнамом и КНДР

По случаю визита в КНДР товарища Ле Хоай Чунга, специального представителя Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама, члена Политбюро, Министра иностранных дел, Посольство Вьетнама в КНДР организовало Фотовыставку, посвящённую отношениям между Вьетнамом и КНДР. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль, а также многочисленные друзья из КНДР.
  Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг (в центре), заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль (слева) и Посол Вьетнама в КНДР Ле Ба Винь перерезают ленту на церемонии открытия выставки. Фото: ВИА  
На выставке зрители были глубоко тронуты историческими фотографиями почти 70-летней давности, на которых Президент Ким Ир Сен лично прибыл в международный аэропорт Сунан для встречи Президента Хо Ши Мина и делегации Коммунистической партии Вьетнама, посетивших КНДР с 8 по 12 июля 1957 года. В ответ Президент Ким Ир Сен посетил Вьетнам с 27 ноября по 3 декабря 1958 года.

На выставке также представлены фотографии, отражающие деятельность двух великих лидеров двух стран в ходе этих двух визитов, проникнутых искренней и верной дружбой.

На протяжении всей истории дружественные отношения между двумя странами, установленные в 1950 году, непрерывно укреплялись и развивались. Многие руководители Партии и Государства Вьетнама и КНДР осуществляли взаимные визиты.

Фотовыставка запечатлела памятные моменты, когда Генеральный секретарь Ким Чен Ир приветствовал Генерального секретаря Нонг Дык Маня во время его визита в КНДР 16 октября 2007 года, а Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал Председателя Ким Чен Ына во время его визита во Вьетнам 1 марта 2019 года.

Выставка также представляет многочисленные фотографии государственного визита Генерального секретаря То Лама в КНДР и его участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи в октябре 2025 года.

Как подчеркнуло высшее руководство КНДР в ходе встреч с товарищем — специальным представителем Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента, неизменная позиция Партии и Государства КНДР заключается в расширении и развитии традиционных дружественных отношений между двумя странами, имеющих давнюю историю, во всех сферах — политике, экономике, культуре и других — в духе договорённостей, достигнутых руководителями двух стран в Пхеньяне в октябре 2025 года.

Высшее руководство КНДР выразило желание, чтобы обе стороны прилагали усилия к укреплению политического доверия, продвижению сотрудничества во всех сферах и обеспечению устойчивого развития двусторонних отношений. В этой связи фотовыставка, посвящённая отношениям между Вьетнамом и КНДР, способствует подтверждению традиционных дружественных отношений между двумя странами.

В тот же день многие южнокорейские СМИ, включая информационное агентство Yonhap, также широко освещали дипломатические мероприятия между Вьетнамом и КНДР.

По сообщению корреспондента ВИА в Сеуле, южнокорейские наблюдатели считают, что данные шаги свидетельствуют о том, что КНДР придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом в контексте активизации своей внешнеполитической деятельности.

Одновременно эксперты полагают, что Вьетнам может сыграть роль важного дипломатического моста в межкорейских отношениях в ближайшее время, особенно после государственного визита Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна во Вьетнам в прошлом месяце.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин

Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин

Утром 15 мая в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провёл заседание Политбюро ЦК КПВ, на котором были рассмотрены итоги трёх лет реализации Резолюции № 31-NQ/TW Политбюро о направлениях и задачах развития города Хошимин до 2030 года с перспективой до 2045 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top