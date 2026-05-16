НОВОСТИ
Фотовыставка, посвящённая отношениям между Вьетнамом и КНДР
На выставке также представлены фотографии, отражающие деятельность двух великих лидеров двух стран в ходе этих двух визитов, проникнутых искренней и верной дружбой.
На протяжении всей истории дружественные отношения между двумя странами, установленные в 1950 году, непрерывно укреплялись и развивались. Многие руководители Партии и Государства Вьетнама и КНДР осуществляли взаимные визиты.
Фотовыставка запечатлела памятные моменты, когда Генеральный секретарь Ким Чен Ир приветствовал Генерального секретаря Нонг Дык Маня во время его визита в КНДР 16 октября 2007 года, а Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал Председателя Ким Чен Ына во время его визита во Вьетнам 1 марта 2019 года.
Выставка также представляет многочисленные фотографии государственного визита Генерального секретаря То Лама в КНДР и его участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи в октябре 2025 года.
Как подчеркнуло высшее руководство КНДР в ходе встреч с товарищем — специальным представителем Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента, неизменная позиция Партии и Государства КНДР заключается в расширении и развитии традиционных дружественных отношений между двумя странами, имеющих давнюю историю, во всех сферах — политике, экономике, культуре и других — в духе договорённостей, достигнутых руководителями двух стран в Пхеньяне в октябре 2025 года.
Высшее руководство КНДР выразило желание, чтобы обе стороны прилагали усилия к укреплению политического доверия, продвижению сотрудничества во всех сферах и обеспечению устойчивого развития двусторонних отношений. В этой связи фотовыставка, посвящённая отношениям между Вьетнамом и КНДР, способствует подтверждению традиционных дружественных отношений между двумя странами.
В тот же день многие южнокорейские СМИ, включая информационное агентство Yonhap, также широко освещали дипломатические мероприятия между Вьетнамом и КНДР.
По сообщению корреспондента ВИА в Сеуле, южнокорейские наблюдатели считают, что данные шаги свидетельствуют о том, что КНДР придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом в контексте активизации своей внешнеполитической деятельности.
Одновременно эксперты полагают, что Вьетнам может сыграть роль важного дипломатического моста в межкорейских отношениях в ближайшее время, особенно после государственного визита Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна во Вьетнам в прошлом месяце.