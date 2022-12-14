Báo Ảnh Việt Nam

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Фотовыставка, посвященная отношениям Вьетнама и РК, проходит в Ханое

Фотовыставка на тему «30 лет сотрудничества между Вьетнамом и Республикой Корея», организованная совместно Вьетнамским информационным агентством (ВИА) и информационным агентством Yonhap РК, открылась в Ханое 14 декабря
  На выставкe. (ВИА)  
Это также является свидетельством эффективного профессионального сотрудничества между ВИА и Yonhap, которое практически способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя народами на основе общих интересов и сходства в истории и традиционной культуре, отметила Ву Вьет Чанг.

Она выразила уверенность, что представленные изображения дадут публике представление об истории тесных отношений между двумя странами, выдающихся событиях и достижениях, которые они зафиксировали, а также о важном вкладе, который внесли народы и предприятия Вьетнама и РК в социально-экономическое развитие.

Председатель и главный исполнительный директор Yonhap Сонг Джи Хонг сказал, что фотовыставка является важным событием в серии мероприятий, совместно организованных двумя информационными агентствами в ознаменование годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и РК.

Он подчеркнул, что события, представленные с помощью фотографий на выставке, могут рассматриваться как мотивация для двух сторон к дальнейшему расширению двусторонних отношений и развитию сотрудничества в будущем.

Двусторонние отношения зафиксировали важные достижения почти во всех областях - политике, экономике, культуре, обществе и образовании. Примечательно, что РК является одним из важнейших экономических партнеров Вьетнама, особенно в области прямых инвестиций, сотрудничества в целях развития, труда, туризма и торговли.

ВИА/ИЖВ

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