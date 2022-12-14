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Фотовыставка, посвященная отношениям Вьетнама и РК, проходит в Ханое
Она выразила уверенность, что представленные изображения дадут публике представление об истории тесных отношений между двумя странами, выдающихся событиях и достижениях, которые они зафиксировали, а также о важном вкладе, который внесли народы и предприятия Вьетнама и РК в социально-экономическое развитие.
Председатель и главный исполнительный директор Yonhap Сонг Джи Хонг сказал, что фотовыставка является важным событием в серии мероприятий, совместно организованных двумя информационными агентствами в ознаменование годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и РК.
Он подчеркнул, что события, представленные с помощью фотографий на выставке, могут рассматриваться как мотивация для двух сторон к дальнейшему расширению двусторонних отношений и развитию сотрудничества в будущем.
Двусторонние отношения зафиксировали важные достижения почти во всех областях - политике, экономике, культуре, обществе и образовании. Примечательно, что РК является одним из важнейших экономических партнеров Вьетнама, особенно в области прямых инвестиций, сотрудничества в целях развития, труда, туризма и торговли.