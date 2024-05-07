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Фотовыставка во Вьентьяне приурочена к годовщине победы при Дьенбьенфу
Выступая на церемонии открытия выставки, заместитель министра обороны Лаоса, старший генерал-лейтенант Вонгкхам Фоммаконе подчеркнул, что эта победа является одной из самых славных в истории борьбы вьетнамского народа против иностранных захватчиков.
Он заявил, что победа не только открыла новую эру в национально-освободительном движении лаосской армии и народа, но и сыграла важную роль в лаосско-вьетнамском боевом союзе и стала ярким символом духа великой дружбы и особой солидарности между Лаосом и Вьетнамом.
Выставка продлится до 31 мая.
13 марта 1954 года вьетнамская революционная армия предприняла первую атаку на сильно укрепленную базу французских колонизаторов Дьенбьенфу, положив начало 56-дневной исторической кампании, победа в которой непосредственно привела к подписанию Женевских соглашений об окончании войны и восстановлении мира в Индокитае. Эта победа также создала основу и условия для победы вьетнамского народа в войне сопротивления против США, освобождения Юга и воссоединения страны в 1975 году.