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Фотовыставка во Вьентьяне приурочена к годовщине победы при Дьенбьенфу

6 мая во Вьентьяне открылась фотовыставка, приуроченная к 70-летию победы при Дьенбьенфу.
  Люди на выставке. Фото: ВИА  
На выставке представлено 200 фотографий, которые разделены на четыре раздела, в том числе - один посвящен сотрудничеству лаосской армии и народа с их вьетнамскими коллегами в борьбе против империализма США и его приспешников с 1955 по 1975 год, а другой - двустороннему сотрудничеству в области национальной обороны, строительства и развития двух стран после 1975 года.

Выступая на церемонии открытия выставки, заместитель министра обороны Лаоса, старший генерал-лейтенант Вонгкхам Фоммаконе подчеркнул, что эта победа является одной из самых славных в истории борьбы вьетнамского народа против иностранных захватчиков.

Он заявил, что победа не только открыла новую эру в национально-освободительном движении лаосской армии и народа, но и сыграла важную роль в лаосско-вьетнамском боевом союзе и стала ярким символом духа великой дружбы и особой солидарности между Лаосом и Вьетнамом.

Выставка продлится до 31 мая.

13 марта 1954 года вьетнамская революционная армия предприняла первую атаку на сильно укрепленную базу французских колонизаторов Дьенбьенфу, положив начало 56-дневной исторической кампании, победа в которой непосредственно привела к подписанию Женевских соглашений об окончании войны и восстановлении мира в Индокитае. Эта победа также создала основу и условия для победы вьетнамского народа в войне сопротивления против США, освобождения Юга и воссоединения страны в 1975 году.

ВИА/ИЖВ

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