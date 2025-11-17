Форум укрепляет торговое сотрудничество между Вьетнамом и ЕС

На Форуме по экономическому и торговому сотрудничеству Вьетнам - ЕС 2025, организованном Министерством промышленности и торговли Вьетнама, посольствами государств – членов ЕС и Европейской торговой палатой во Вьетнаме (EuroCham), заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг отметила, что за пять лет после вступления в силу Соглашения EVFTA торговое сотрудничество между Вьетнамом и ЕС сохраняет положительную динамику и демонстрирует обнадёживающие сдвиги, несмотря на глобальные экономические трудности.

Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, объём двусторонней торговли стабильно растёт, с 48,9 миллиарда долларов США до вступления EVFTA в силу до почти 78 миллиардов долларов США на пятый год действия соглашения, что соответствует среднегодовому росту более чем на 10%. Экспорт Вьетнама в ЕС увеличивается в среднем на 11,7% в год, тогда как импорт из стран Евросоюза растёт на 6,1% ежегодно.

В настоящее время Европейский союз является одним из ведущих торговых партнёров Вьетнама, занимая третье место среди экспортных рынков и пятое место среди импортных. В свою очередь, Вьетнам является крупнейшим торговым партнёром ЕС в рамках АСЕАН и входит в десятку крупнейших поставщиков товаров на европейский рынок.

Фан Тхи Тханг подчеркнула, что Соглашение EVFTA не только способствует развитию торговли и диверсификации рынков, но и становится движущей силой экономической реструктуризации, институциональных реформ и улучшения инвестиционного климата. По её словам, соглашение открыло новые направления сотрудничества в приоритетных областях, таких как зелёная экономика, цифровая экономика, энергетический переход и устойчивое развитие, что соответствует как приоритетам ЕС, так и целям социально-экономического развития Вьетнама.

Она отметила, что Вьетнаму необходимо оставаться гибким и адаптивным, чтобы в полной мере использовать открывающиеся возможности в условиях глобальной неопределённости. Имея высоко открытую экономику, страна должна активно углублять интеграцию в мировые производственно-сбытовые цепочки, чтобы укрепить свои позиции на международной арене.

Заместитель председателя EuroCham Жан-Жак Буфле заявил, что Европейский союз рассматривает Вьетнам как ключевого партнёра, обладающего значительными преимуществами в диверсификации торговли, расширении инвестиций и обеспечении гибкости цепочек поставок. По его словам, Вьетнам всё чаще воспринимается как региональный центр устойчивого производства и инвестиций благодаря молодой и динамичной рабочей силе, последовательным реформам и твёрдой приверженности инновациям и устойчивому развитию.

Согласно опросу EuroCham, 76% руководителей европейских компаний считают Вьетнам привлекательным направлением для инвестиций, а 80% европейских фирм, работающих во Вьетнаме, выражают оптимизм относительно перспектив сильного роста в ближайшие пять лет. Эти факторы, подчеркнул Буфле, формируют прочную основу для долгосрочного процветания и углубления партнёрства между Вьетнамом и Европейским союзом.