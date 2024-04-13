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Форум способствует укреплению экономических связей между АСЕАН, быстроразвивающимися странами и Россией
В форуме, организованном в очном и онлайн-формате, приняли участие представители Посольства Вьетнама в России, Посольства России во Вьетнаме, Посольства Лаоса во Вьетнаме, представители министерств, ведомств, организаций, вузов, научно-исследовательских институтов и ассоциаций Вьетнама и России, отечественные и зарубежные ученые и др.
Выступая на форуме, председатель совета Института экономики и бизнеса при Ханойском государственном университете, доцент, кандидат наук Нгуен Чук Ле подчеркнул, что данный форум вносит важный вклад в укрепление прочных и тесных отношений между двумя странами, народами двух стран.
В 2023 году исполнилось 5 лет со дня установления отношений стратегического партнерства между АСЕАН и Россией. В нынешних условиях трансформации мировой экономической системы Россия особенно заинтересована в создании дополнительных движущих сил для укрепления и диверсификации торгового и экономического сотрудничества со странами АСЕАН. Приоритетными направлениями являются обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, экономика замкнутого цикла, экологические проблемы, цифровизация экономики, развитие умного города и укрепление сотрудничества в областях науки и образования.
Форум стал возможностью активизировать обмен мнениями по вопросам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между АСЕАН, странами БРИКС и Россией, а также изучить экономические отношения между Вьетнамом, АСЕАН, быстроразвивающимися странами и Россией в контексте глобализации, устойчивого развития и реагирования на изменение климата. Особый акцент был сделан на укреплении вьетнамско-российских экономических и торговых отношений, особенно в таких областях, как цифровая экономика, туризм, торговля, энергетика, финансы и развитие "умных городов".
Согласно данным, в 2021 году объем торговли между АСЕАН и Россией достиг почти 20 миллиардов долларов США, причем АСЕАН экспортировал в Россию в основном машины и электронику.
Форум включал дискуссии, разделенные на 3 основные темы: «Отношения сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией», «Отношения сотрудничества между АСЕАН и Российской Федерацией», «Отношения сотрудничества между странами БРИКС и Российской Федерацией». 13 докладов, представленных вьетнамскими и российскими делегатами, затронули различные аспекты отношений сотрудничества между странами АСЕАН, БРИКС и Россией, при этом делегаты сосредоточились на анализе вьетнамско-российского инвестиционного сотрудничества на основе экономических, торговых и инвестиционных данных, обсуждении вопроса корректировки политики России в новом контексте, проблем и перспектив сотрудничества в финансовой сфере между Россией и странами АСЕАН...
По словам экспертов, Россия уделяет особое внимание созданию дополнительных движущих сил для расширения и диверсификации торговли, а также экономического сотрудничества с АСЕАН. Среди приоритетов - обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, развитие циркулярной экономики, решение экологических проблем, цифровизация экономики, развитие "умных городов", укрепление сотрудничества в области науки и образования.