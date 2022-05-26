Форум способствует применению МСФО во Вьетнаме

Мероприятие, совместно организованное Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Департаментом бухгалтерского аудита, управления и надзора (AASD) при Министерстве финансов, собрало более 600 делегатов из агентств, подразделений, зарегистрированных на бирже предприятий, аудиторских компаний и университетов.

Второе мероприятие такого рода проводится в рамках проекта технического сотрудничества между AASD и JICA по «укреплению потенциала AASD для продвижения применения стандартов финансовой отчетности во Вьетнаме», финансируемого правительством Японии.

Ожидается, что форум поможет правительственным учреждениям, частному сектору и учебным заведениям Вьетнама понять различия между вьетнамскими стандартами бухгалтерского учета (VAS) и МСФО, а также способствовать обмену мнениями о дорожной карте применения МСФО.

Кобаяши Масая, представитель JICA во Вьетнаме, выразил надежду, что обсуждение политики будет способствовать поиску наилучшего подхода к применению МСФО в соответствии с устойчивым экономическим развитием Вьетнама.

Чан Тху Нгок, заместитель генерального директора компании Deloitte Vietnam, заявила, что форум предоставил сторонам возможность обсудить и решить проблемы в процессе применения МСФО во Вьетнаме.

Согласно опросу Deloitte и Фондовой биржи Хошимина (HOSE) в конце 2021 года, показатель готовности предприятий применять МСФО значительно возрос по сравнению с 2020 годом, колеблясь от 3,5 до 3,6, превысив средний уровень в 2,5.

Ву Дык Тьинь, директор AASD, высоко оценил Deloitte в Японии и Вьетнаме за разработку планов и предложений по реализации необходимых мероприятий, выразив уверенность в том, что на форуме будут найдены решения препятствий в применении МСФО во Вьетнаме.

Он выразил надежду, что в ближайшее время консультационные подразделения представят ценные рекомендации по объему и дорожной карте в соответствии с условиями Вьетнама, чтобы обеспечить эффективность и осуществимость этой работы.