Форум развития Asia Route 2022 пройдет в Дананге с 4 по 9 июня 2022 года

На пресс-конференции. (Фото: ВИА)

Соответственно, 16-й Форум развития маршрутов Азии 2022 пройдет с 4 по 9 июня в Дананге под председательством компании Informa Routes совместно с Народным комитетом города и компанией Duy Anh - IPP Travel Retail.

Мероприятие пройдет с участием более 500 делегатов от авиакомпаний Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки, аэропортов и операторов аэропортов, поставщиков авиаперевозок и международных туристических агентств из Азии и стран мира.

Выступая на пресс-конференции, г-н Томас Аткинсон, старший менеджер по развитию бизнеса компании Informa Routes, Манчестер, Великобритания, поделился: «Форум развития азиатских маршрутов 2022 года, проходящий в Дананге, — это уникальное событие по развитию авиамаршрутов в регионе, играет важную роль в восстановлении мировых воздушных услуг».

Ранее, 11 октября 2021 года в Милане (Италия), в рамках Форума развития мировых маршрутов (World Routes), Дананг Вьетнама был объявлен официальным городом-организатором Форума Routes Asia, что знаменовало собой важную веху в восстановлении авиационной и туристической индустрии.

В рамках форума Routes Asia 2022 состоятся 9 основных и вспомогательных мероприятий: туристическая и авиационная выставка Азии 2022; программа встреч, деловых связей; организация серии конференций и семинаров по вопросам восстановления авиации в Азиатском регионе; Форум развития азиатских маршрутов 2022 года в стране и за рубежом; павильон Дананга на выставке; программа обследования пунктов назначения; форум "Дананг: потенциальное направление в Азию" др.