Форум проведен для укрепления связей между предприятиями Кьенжанга и Таиланда

7 июля в островном городе Фукуок состоялся форум, посвященный объединению предприятий южной провинции Вьетнама Кьензжанга и Таиланда с целью развития двусторонней торговли, инвестиций и туризма.

Ле Куок Ань, заместитель председателя Народного комитета Кьензжанга, сказал, что провинция всегда приветствует отечественных и иностранных инвесторов, подтвердив, что она создаст для них наилучшие условия для успешной реализации инвестиционных, производственных и бизнес-проектов и гарантирует устойчивое развитие для будущее.

По данным посольства Вьетнама в Таиланде, зарубежные вьетнамцы управляют 1.000 предприятий в Таиланде, ряд из которых работают с прибылью во многих секторах, таких как промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, экспорт-импорт, распределение товаров, логистика, услуги, строительство, ресторан и гостеприимство.

Некоторые из этих фирм переезжают, чтобы расширить свою деятельность во Вьетнаме, но это число остается скромным по сравнению с предприятиями Таиланда.

В настоящее время Таиланд занимает 9-е место среди иностранных инвесторов во Вьетнаме с более чем 650 проектами на сумму более 13 млрд. долл. США. Он также является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН, поскольку двусторонний товарооборот составил 19.5 млрд. долл. США в 2021 году и 5 млрд. долл. США в первом квартале этого года. К 2025 году обе страны рассчитывают увеличить выручку от торговли до 25 млрд. долл. США.

В Кьензжанге тайские предприятия инвестируют в пять проектов на сумму около 470 млн. долл. США.

Провинция призывает инвестировать в пять столпов социально-экономического развития, а именно: высокотехнологичное сельское хозяйство, возобновляемая и чистая энергия, туризм, торговля услугами, образование и обучение, здравоохранение и морская экономика.

На форуме Кьензжанг представила свой потенциал, возможности и спрос на экспортно-импортное и туристическое сотрудничество. Участники также были проинформированы об инвестиционном и деловом спросе тайских предприятий.

Ассоциация тайско-вьетнамских предпринимателей предложила местным властям организовать больше мероприятий по продвижению торговли, туризма и инвестиций в Таиланде, чтобы помочь сильным продуктам провинции проникнуть в Таиланд и привлечь больше инвесторов и туристов на Фукуок.

Посол Вьетнама в Таиланде Фан Чи Тхань рекомендовал Народному комитету провинции разработать конкретные механизмы и политику для обеспечения оптимальных условий для зарубежных вьетнамских фирм в мире, в том числе в Таиланде, для инвестирования в Кьензжанг.