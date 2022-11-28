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Форум по продвижению экспорта Вьетнама будет организован в Хошимине
МПТ заявило, что соберет экспертов и организации в этой области, а также представителей министерств, местных органов власти, вьетнамских фирм и их коллег из 27 стран ЕС, среди прочих.
Темы для обсуждения включают обзор глобального зеленого экспорта, политику Вьетнама в отношении устойчивого роста, импульс для перехода к «зеленой» экономике, повышение потенциала предприятий и соответствующие рекомендации для государственных органов управления и предприятий.
Форум является ежегодным мероприятием, направленным на создание канала обмена между органами государственного управления и теми, кто занимается продвижением экспорта, отечественными и международными экспертами, представителями международных торговых организаций.
Он направлен на содействие, выявление возможностей для экспортной деятельности и повышение конкурентоспособности экспортных товаров.
GEFE 2022, запланированная на 28-30 ноября, предложит всем платформу для обсуждения, поиска и применения экологически чистых европейских решений во Вьетнаме. Мероприятие соберет экспертов в области устойчивого бизнеса и управления на трехдневные конференции, выставки и диалоговые сессии высокого уровня B2B и B2G.