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Форум, посвященный политике занятости молодежи 2023 года, проводилсь в режиме онлайн
В организации мероприятия приняли участие Национальный комитет молодежи Вьетнама, Комитет по культуре и образованию Национального собрания, Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения (MoLISA) и Центральный комитет Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина (HCYU).
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра MoLISA Ле Ван Тхань сказал, что правительство и премьер-министр издали ряд механизмов и политик в поддержку занятости молодежи.
В результате в настоящее время в стране насчитывается около 10,8 млн. молодых работников, что составляет 21,4% рабочей силы. Более 29,3% из них прошли обучение и имеют ученые степени или сертификаты. Структура молодой рабочей силы продолжает меняться в положительную сторону: 69,2% молодых людей работают в промышленности и сфере услуг.
Однако Тхань также признал нехватку специальной политики занятости для обездоленных и уязвимых молодых людей, в то время как ресурсы для проектов по поддержке занятости молодежи остаются ограниченными.
Уровень безработицы среди молодежи, особенно в возрастной группе 15-24 года, продолжает оставаться проблемой для экономики Вьетнама (7,61% в первом квартале 2023 года - в 3,38 раза выше, чем общий уровень безработицы в стране, 2,25%). В среднем каждый десятый молодой человек является безработным. По его словам, вероятность потери работы среди молодых работников, занятых в настоящее время, в три раза выше, чем среди более старших возрастных групп.
Первый секретарь Центрального комитета HCYU Буй Куанг Хи сказал, что решение вопросов занятости трудящихся и молодежи в частности является одним из главных приоритетов Вьетнама в процессе социально-экономического развития.
Делегаты обсудили политику и руководящие принципы Партии и Государства в области занятости молодежи, политику занятости сельской и городской молодежи, инвалидов и групп этнических меньшинств, а также соответствующие предложения в контексте пост-COVID-19 и четвертой промышленной революции и т.д.