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Форум онлайн-бизнеса во Вьетнаме посвящен устойчивому развитию электронной коммерции
Выступая на мероприятии, директор Агентства электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли Ле Хоанг Оань отметил, что электронная коммерция переживает самый бурный рост за последнее десятилетие, с ежегодными темпами роста в 16-30%.
Согласно «Белой книге по электронному бизнесу Вьетнама 2023», доходы от розничной электронной торговли выросли на 25% в годовом исчислении и составили 20,5 млрд долларов США в 2023 году. Однако она составила всего 8% от общего объема розничных продаж товаров и потребительских услуг в стране, что гораздо ниже среднего мирового показателя в 90,4%.
На форуме были рассмотрены тенденции, в соответствии с которыми Вьетнам должен использовать устойчивые практики в секторе электронной коммерции, развивать человеческие ресурсы для усиления защиты прав потребителей и сокращать разрыв в развитии электронной коммерции.
Участники также изучили решения по созданию более экологичной и устойчивой среды электронной коммерции.
Среди многих важных тем, обсуждавшихся на форуме, были маркетинговые исследования тенденций поведения потребителей в электронной коммерции, руководства по развитию электронной коммерции, оптимизация маркетинговых кампаний партнеров и ключевых потребителей (KOC) для ускорения продаж, а также применение технологий искусственного интеллекта.
В рамках мероприятия также состоялся круглый стол с экспертами, которые обменялись мнениями о нерешенных проблемах в области устойчивой электронной коммерции.