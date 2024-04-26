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Форум онлайн-бизнеса во Вьетнаме посвящен устойчивому развитию электронной коммерции

25 апреля в Ханое стартовал Вьетнамский форум онлайн-бизнеса 2024, посвященный теме «Устойчивая электронная коммерция». Цель ежегодного мероприятия, проводимого Вьетнамской ассоциацией электронной коммерции (VECOM), - представить всесторонний обзор электронной коммерции за прошедший год и пролить свет на последние технологические тенденции, влияющие на отрасль, посредством маркетингового исследования поведения интеллектуальных потребителей и обзора рынка электронной коммерции 2024 года и его основных тенденций.

Выступая на мероприятии, директор Агентства электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли Ле Хоанг Оань отметил, что электронная коммерция переживает самый бурный рост за последнее десятилетие, с ежегодными темпами роста в 16-30%.

Согласно «Белой книге по электронному бизнесу Вьетнама 2023», доходы от розничной электронной торговли выросли на 25% в годовом исчислении и составили 20,5 млрд долларов США в 2023 году. Однако она составила всего 8% от общего объема розничных продаж товаров и потребительских услуг в стране, что гораздо ниже среднего мирового показателя в 90,4%.

На форуме были рассмотрены тенденции, в соответствии с которыми Вьетнам должен использовать устойчивые практики в секторе электронной коммерции, развивать человеческие ресурсы для усиления защиты прав потребителей и сокращать разрыв в развитии электронной коммерции.

Участники также изучили решения по созданию более экологичной и устойчивой среды электронной коммерции.

Среди многих важных тем, обсуждавшихся на форуме, были маркетинговые исследования тенденций поведения потребителей в электронной коммерции, руководства по развитию электронной коммерции, оптимизация маркетинговых кампаний партнеров и ключевых потребителей (KOC) для ускорения продаж, а также применение технологий искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол с экспертами, которые обменялись мнениями о нерешенных проблемах в области устойчивой электронной коммерции.

ИЖВ/ВИА

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