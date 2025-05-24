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Форум и ярмарка по продвижению Восточно-Западного экономического коридора в Лаосе
Форум был организован в очном и онлайн-форматах с участием представителей 19 провинций и городов Вьетнама, 4 провинций Южного Лаоса — Чампасак, Секонг, Салаван и Аттапы, провинции Убонратчатхани (Таиланд), представителей Ассоциации вьетнамских предпринимателей в Японии и Южном Лаосе, а также представителей предприятий из трех стран: Вьетнама, Лаоса и Таиланда.
Выступая с вступительным словом на открытии форума, Генеральный консул Вьетнама в Паксе Та Фыонг Зунг подчеркнула значение мероприятия, направленного на реализацию стратегического видения в построении зоны развития между тремя странами, нацеленное на устойчивое развитие и формирование пространства для сотрудничества между провинциями Южного Лаоса, Убонратчатхани (Таиланд) и 19 провинциями и городами Вьетнама.
Генеральный консул Та Фыонг Зунг отметила, что форум является возможностью для местных органов власти и бизнеса трёх стран наладить связи, изучить инвестиционные возможности в провинциях Южного Лаоса, активизировать информационное взаимодействие, продвижение потенциала и преимуществ в области торговли, инвестиций и туризма, с целью выработки программ сотрудничества, соответствующих потребностям и сильным сторонам каждого региона, тем самым способствуя социально-экономическому развитию территорий вдоль Восточно-Западного экономического коридора.
Также на форуме секретарь и губернатор провинции Секонг Леклай Сивилай отметил, что мероприятие проходит в контексте подготовки народов Лаоса, Вьетнама и Таиланда к важным национальным праздникам 2025 года.
Он подчеркнул, что форум имеет важное значение для продвижения потенциала провинций Южного Лаоса в целом и Секонга в частности, в деле укрепления связей с вьетнамскими провинциями и провинцией Убонратчатхани (Таиланд), а также открывает новые возможности для инвестиций со стороны бизнеса трёх стран. По его словам, форум способствует созданию условий для изучения взаимных преимуществ, потенциала и политик развития, тем самым расширяя возможности инвестирования в Секонг и другие провинции Южного Лаоса.
В рамках форума представители ряда провинций и городов Вьетнама, Лаоса и Таиланда представили презентации о своих потенциалах, сильных сторонах и преференциальной инвестиционной политике. Все выступления вырисовывали общую картину субрегиона с ключевыми стратегическими связями в сферах экономики, сельского хозяйства, логистики и туризма.
Кроме того, участники обсудили существующие трудности и ограничения, предложили направления сотрудничества в сферах торговли и туризма, а также договорились о направлениях и мерах по повышению эффективности взаимодействия и продвижению туристической, торговой и инвестиционной деятельности вдоль Восточно-Западного экономического коридора.
В рамках мероприятия, во второй половине дня, Генеральное консульство Вьетнама в Паксе в сотрудничестве с властями провинции Секонг организовало Ярмарку торговли и туризма 2025 года. В ней приняли участие 47 павильонов, включая 12 павильонов из Вьетнама, 34 из Лаоса и 1 из Таиланда.
Ярмарка стала площадкой для предприятий трёх стран, чтобы встретиться, наладить торговые связи, изучить возможности сотрудничества и инвестиций, расширить рынки сбыта и туристические маршруты.
Это также яркое свидетельство дружественного сотрудничества между Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. Кроме того, мероприятие предоставило возможность предприятиям представить и продвигать свою культурную и туристическую продукцию, а также сельскохозяйственные товары в рамках программ OCOP и ODOP, способствуя развитию торговли и социально-экономическому развитию регионов.