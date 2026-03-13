Форум высокого уровня способствует развитию технологического сотрудничества между Вьетнамом и США

Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг выступает на форуме. Фото: ВИА.

11 марта в Вашингтоне Посольство Вьетнама в США, Институт Восточной Азии имени Уэзерхеда Колумбийского университета и Деловой совет США–АСЕАН (USABC) совместно провели форум руководителей высокого уровня, посвященный укреплению вьетнамско-американских отношений посредством технологического сотрудничества.

В форуме приняли участие более 100 человек, включая высокопоставленных представителей Государственного департамента США, Министерства торговли США, государственных органов Вьетнама, а также руководителей крупных технологических корпораций и финансовых учреждений.

Открывая форум, посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и США вступают в наиболее содержательную и глубокую фазу, в которой технологии выступают важной опорой сотрудничества.

Посол подчеркнул, что Вьетнам и США обладают высокой взаимодополняемостью. Вьетнам располагает динамично развивающейся экономикой, молодыми и все более квалифицированными трудовыми ресурсами, а также быстро растущей инновационной экосистемой, тогда как США обладают передовыми технологиями, исследовательскими учреждениями мирового уровня, капиталом и ведущими глобальными компаниями.

По его словам, обе стороны способны укреплять надежные технологические экосистемы, способствуя формированию более безопасных и устойчивых цепочек поставок, а также создавая новые возможности для новаторов двух стран.

Как отметил дипломат, Вьетнам привержен формированию открытой правовой базы и уделяет приоритетное внимание технологическим проектам с высокой добавленной стоимостью, позиционируя себя как надежное и незаменимое звено в глобальных цепочках поставок США.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что взаимодополняемость двух экономик является ключевым фактором развития технологического сотрудничества. В то время как США занимают мировые лидирующие позиции в базовых технологиях, инновациях и капитале, Вьетнам предлагает динамичность, высокую скорость адаптации и многочисленные молодые кадры в области STEM.

Американские предприятия рассматривают Вьетнам как перспективного партнера для исследований и разработок (R&D), а также высокотехнологичного производства в приоритетных сферах, таких как полупроводники, искусственный интеллект (ИИ), кибербезопасность, облачные вычисления, робототехника, аэрокосмическая отрасль и передовое производство. Правительство Вьетнама вновь подтвердило свою приверженность созданию благоприятной деловой среды, чтобы преобразовать эти преимущества в конкретные проекты.

На форуме также было отмечено важное изменение: технологические потоки все чаще приобретают двусторонний характер. Вьетнамские инновации, особенно в области технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и программного обеспечения на базе искусственного интеллекта (ИИ), уже начали выходить на рынок США, что свидетельствует о растущей роли Вьетнама не только как производственной базы, но и как источника технологических инноваций и создания добавленной стоимости в глобальных цепочках поставок.

Участники форума договорились уделять приоритетное внимание сотрудничеству в сфере цифровой инфраструктуры и энергетики, включая развитие экологичных дата-центров и проведение энергетических реформ для обеспечения стабильного электроснабжения стратегических высокотехнологичных отраслей, таких как производство полупроводников и технологии искусственного интеллекта.

Что касается финансирования, то такие структуры, как Международная корпорация финансирования развития США (DFC), Экспортно-импортный банк США (EXIM) и Агентство США по торговле и развитию (USTDA), подтвердили готовность и далее поддерживать стратегические инфраструктурные проекты во Вьетнаме.

В ходе панельных дискуссий представители бизнеса и эксперты представили Вьетнаму ряд ключевых рекомендаций, направленных на сохранение темпов роста и привлечение инвестиций. Основное внимание было уделено реформированию нормативно-правовой базы, стимулированию частного сектора, развитию трудовых ресурсов, а также сохранению гибкости политики и оптимистичного настроя.

Успех форума отразил общую решимость обеих стран вывести двусторонние отношения на новый этап, опирающийся на дружбу, сотрудничество и совместные усилия по формированию технологического будущего XXI века.