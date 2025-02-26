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Форум будущего АСЕАН 2025: Укрепление связей для эффективного реагирования на вызовы
Кроме того, премьер-министр Таиланда, заместитель Генерального секретаря ООН и президент Европейской комиссии направили свои послания участникам мероприятия.
В своих выступлениях лидеры стран и международных организаций подчеркнули сотрудничество, солидарность, инклюзивность и самодостаточность АСЕАН в условиях глобальной неопределенности и значительных преобразований.
Как страна-наблюдатель на пути к полноправному членству в АСЕАН, президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта, который впервые посетил AFF, подчеркнул необходимость усиления превентивной дипломатии в условиях растущих сложностей для эффективного предотвращения эскалации конфликтов и решения таких вопросов, как проблемы, связанные с Восточным морем и Мьянмой - на пути к более устойчивому и процветающему региону Юго-Восточной Азии.
«Развитие АСЕАН было поистине замечательным», - сказал Жозе Рамуш Орта, отметив, что, преодолев бедность, политическую нестабильность и другие вызовы, организация превратилась в стабильную и динамично развивающуюся экономику, которая играет важную роль на международной арене.
Размышляя о пути АСЕАН с момента ее создания, на котором было много взлетов и падений, он сказал, что решающая роль блока была подтверждена солидарностью и сплоченностью. Её институты были созданы таким образом, чтобы обеспечить институциональную мощь, общую основу, общее видение, единые принципы и способность предвидеть и адаптироваться, добавил он.
В своем обращении к участникам форума премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Чинават подчеркнула, что самодостаточность АСЕАН является чрезвычайно важным фактором для решения новых задач, направленных на обеспечение устойчивого и инклюзивного роста.
АСЕАН должна усилить координацию в борьбе с угрозами безопасности, обеспечивая безопасность и благополучие своих граждан, и она должна отстаивать общую позицию по региональным и глобальным проблемам, основанную на общих интересах и принципах, заявила Паэтонгтарн Чинават.
По словам премьер-министра Таиланда, АСЕАН должна использовать все возможности, чтобы добиться позитивных изменений для своего народа и региона в целом. Блок должен предпринять конкретные шаги в направлении более глубокого экономического развития, цифровой трансформации и перехода к «зеленой экономике», одновременно реагируя на изменение климата, экономические сбои и социальную нестабильность.
Таиланд обещает внести активный вклад в создание единого, инклюзивного и самодостаточного сообщества АСЕАН в нынешних сложных глобальных условиях, заявила Паэтонгтарн Чинават, подчеркнув, что благодаря солидарности группа сможет преодолеть все трудности и двигаться к светлому будущему для своего народа.
Говоря о связи между Европой и Юго-Восточной Азией, президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к форуму подчеркнула, что, несмотря на географическую удаленность, два региона имеют много общего и верят в открытость, свободную и справедливую торговлю и эффективные партнерские отношения, которые способствуют развитию и процветанию.
Она отметила, что отношения ЕС и АСЕАН стали теснее, чем когда-либо. Это не только отражает связи между двумя институтами, но и подчеркивает практическую пользу, которую их сотрудничество приносит жителям обоих регионов.
Президент ЕК заявила, что в рамках инициативы Global Gateway Европа, по прогнозам, инвестирует 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов США) в страны АСЕАН к 2027 году. Торговые отношения между двумя странами также со временем укрепились, и в настоящее время ЕС является третьим по величине торговым партнером АСЕАН. ЕС уже подписал соглашения о свободной торговле с двумя государствами - членами АСЕАН и ведет переговоры о заключении аналогичных соглашений с четырьмя другими странами.
Подчеркнув огромный потенциал Юго-Восточной Азии в области чистой энергетики и зеленых инноваций, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед подтвердила приверженность ООН поддержке АСЕАН в ее стремлении к миру, процветанию и устойчивому развитию, воплощению глобальных обязательств в реальность.
Заместитель премьер-министра Лаоса Салеумксай Коммасит высоко оценил тему AFF этого года, заявив, что она весьма актуальна и своевременна, поскольку мир сталкивается с многогранными возможностями и вызовами, возникающими в результате значительных глобальных преобразований и быстрых геополитических и экономических преобразований, которые ослабляют многосторонность и препятствуют устойчивому росту. Он отметил, что эти текущие и будущие тенденции требуют от АСЕАН эффективного и инновационного реагирования для обеспечения стабильного будущего.
Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн выразил надежду, что форум позволит найти решения насущных проблем блока, от геополитических кризисов и новых технологий до изменения климата. В условиях обострения конкуренции между державами он рекомендовал АСЕАН придерживаться своих обязательств по сотрудничеству, сохранять свою центральную роль и использовать дипломатию и мягкую силу в международных партнерствах.
Генеральный секретарь подчеркнул, что устойчивость АСЕАН должна начинаться изнутри, среди ее государств-членов. Такой подход принесет пользу АСЕАН в различных аспектах, заложив основу для того, чтобы блок стал привлекательным глобальным партнером. В то время, когда многосторонность подвергается сомнению, АСЕАН остается символом регионального сотрудничества, адаптивности и самодостаточности, подчеркнул он.