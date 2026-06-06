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Форум будущего АСЕАН – 2026: сохранение центральной роли АСЕАН в условиях меняющейся стратегической среды
В преддверии форума корреспондент побеседовал с членом ЦК КПВ, постоянным заместителем секретаря Партийного комитета Министерства иностранных дел, заместителем министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонгом о значении, ключевых направлениях и ожиданиях, связанных с мероприятием нынешнего года.
Корреспондент: AFF 2026 проходит под девизом «Мир, процветание и развитие, ориентированное на человека». Почему Вьетнам выбрал именно такую тему?
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг: Тема нынешнего форума отражает основные приоритеты, которые сегодня стоят перед АСЕАН и всем регионом. Мир является необходимым условием развития; процветание — общей целью всех государств-членов; а ориентация на человека составляет основополагающий принцип Сообщества АСЕАН.
Будущее региона невозможно формировать без участия самих граждан, которые одновременно являются и движущей силой, и бенефициарами процесса сотрудничества. Именно поэтому форум задуман как открытая и широкая площадка для диалога, объединяющая не только руководителей государств, но и учёных, представителей бизнеса, молодёжь, общественные организации, политические партии и местные органы власти.
Корреспондент: Недавно на Диалоге Шангри-Ла Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул значение центральной роли АСЕАН. Каким образом AFF 2026 продолжает эту линию?
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг: На Диалоге Шангри-Ла – 2026 Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступил с программным докладом, в котором подчеркнул необходимость формирования открытой и инклюзивной региональной архитектуры, в центре которой находится АСЕАН.
Глава нашей Партии и государства также отметил, что центральная роль АСЕАН не является чем-то само собой разумеющимся. Её необходимо укреплять посредством единства, стратегической самостоятельности и способности формировать общую региональную повестку.
AFF 2026 является логическим продолжением и практическим воплощением этой идеи на уровне регионального диалога. Форум предоставляет возможность АСЕАН и её партнёрам совместно обсуждать пути сохранения центральной роли объединения в условиях нестабильной стратегической среды, чтобы новые инициативы и механизмы взаимно дополняли друг друга и не подрывали позиции АСЕАН.
Инициирование и последовательное проведение Вьетнамом такого форума, наряду с активным и ответственным участием страны в региональных и международных механизмах сотрудничества, наглядно демонстрирует роль Вьетнама как активного и ответственного члена международного сообщества. Именно таким образом Вьетнам вносит практический вклад в обеспечение мира, стабильности и развития региона.
Корреспондент: Одним из ключевых понятий форума является устойчивость и самостоятельность. Что Вы вкладываете в это понятие?
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг: Самостоятельность и устойчивость являются жизненно важным требованием в мире, который меняется стремительно и непредсказуемо. Однако я хотел бы подчеркнуть важный момент: самостоятельность вовсе не означает замкнутость или стремление действовать в одиночку.
Для малых и средних государств, а также для такого объединения, как АСЕАН, подлинная устойчивость достигается именно через сотрудничество. Государство, замыкающееся в себе, не становится более защищённым — напротив, оно рискует оказаться на периферии процессов.
Долговременная сила возникает не благодаря изоляции, а благодаря способности быть незаменимым звеном одновременно во многих сетях сотрудничества, что делает невозможным одностороннее давление со стороны кого-либо. Когда государства-члены укрепляют взаимосвязи, объединяют ресурсы, развивают инфраструктуру и координируют политику, они становятся сильнее как по отдельности, так и вместе. Самодостаточная АСЕАН — это АСЕАН, умеющая превращать взаимосвязанность в собственный ресурс развития.
Эта идея проходит через все тематические дискуссии нынешнего форума — от вопросов внутриблокового единства, предотвращения конфликтов и регулирования искусственного интеллекта до энергетической безопасности.
Особое значение мы придаём тому, чтобы столь масштабные темы были ближе к повседневной жизни людей. Речь идёт о концепции «искусственный интеллект во благо человека», помогающей населению адаптироваться к цифровой экономике и сокращать цифровой разрыв, а также о продвижении зелёного перехода и энергетической безопасности, непосредственно связанных с интересами общества. Всё это направлено на укрепление самостоятельности АСЕАН через сотрудничество.
Корреспондент: В нынешнем году форум проходит одновременно с рядом важных мероприятий высокого уровня и собирает новых участников. Расскажите подробнее.
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг: Действительно, в дни проведения форума во Вьетнам с официальными визитами прибудут четыре главы правительств государств-членов АСЕАН: Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, Премьер-министр Камбоджи Хун Манет, Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и Премьер-министр Тимора-Лешти Кай Рала Шанана Гусман.
Присутствие руководителей столь высокого уровня наглядно свидетельствует о региональной сплочённости и активной, ответственной роли Вьетнама.
Что касается состава участников, то нынешний форум имеет две важные новации. Впервые организована отдельная дискуссионная сессия по сотрудничеству политических партий стран Юго-Восточной Азии, которая станет новым каналом взаимодействия наряду с межгосударственным сотрудничеством.
Кроме того, впервые в рамках форума по инициативе Ханоя состоится Конференция руководителей городов АСЕАН.
Наряду с мероприятиями, посвящёнными субрегиону Меконга, молодёжи Юго-Восточной Азии и вопросам регулирования искусственного интеллекта, участие политических партий, городов, молодёжных организаций и бизнеса подтверждает, что AFF является по-настоящему открытой площадкой, где вопросы политики обсуждаются по различным направлениям и становятся ближе к реальным потребностям людей.
Корреспондент: Какие ожидания Вы связываете с форумом нынешнего года?
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг: Форум будущего АСЕАН является инициативой Вьетнама, представленной на Саммите АСЕАН в 2023 году. По итогам двух предыдущих форумов — в 2024 и 2025 годах — многие предложения и инициативы были учтены в документах саммитов АСЕАН. Это свидетельствует о том, что AFF является не просто академической дискуссионной площадкой, а реально дополняет официальные процессы внутри Ассоциации.
Нынешний форум проводится в период реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045. Кроме того, это первое крупное многостороннее внешнеполитическое мероприятие высокого уровня, организованное Вьетнамом после XIV съезда Партии, выборов в Национальное собрание XVI созыва и выборов народных советов всех уровней.
Мы рассчитываем, что AFF 2026 внесёт новые идеи, инициативы и практические рекомендации в процесс формирования Сообщества АСЕАН. Через проведение форума Вьетнам стремится и далее подтверждать свою роль активного и ответственного участника регионального сотрудничества, способствуя успешной реализации внешнеполитического курса и политики международной интеграции Партии и государства.
Корреспондент: Благодарим Вас за интервью, господин заместитель министра!