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Форум АСЕАН - Австралия прошел в Мельбурне
Он высоко оценил достижения обеих сторон в этой области, особенно поддержку Австралией стран-членов АСЕАН в реализации Инициативы по интеграции АСЕАН (IAI) и в развитии субрегиона Меконг.
Что касается мер по укреплению сотрудничества в этих областях в будущем, До Хунг Вьет предложил Австралии институционализировать механизмы сотрудничества, чтобы повысить эффективность взаимодействия между Австралией и странами субрегиона Меконг.
На форуме официальные лица АСЕАН и Австралии выразили свое восхищение прогрессом в двусторонних отношениях за последнее время, отметив, что все направления деятельности плана сотрудничества АСЕАН и Австралии на период 2020-2024 годов были выполнены, причем многие из них были завершены на год раньше запланированного срока.
Они высоко оценили результаты реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН – Австралия, которое было создано в 2021 году, в частности мероприятия, проводимые в рамках инициативы Aus4ASEAN Futures стоимостью 204 миллиона австралийских долларов.
Они также договорились углублять Всеобъемлющее стратегическое партнерство эффективным и практичным образом для взаимной выгоды и провести скорейшие переговоры по разработке плана действий по сотрудничеству на период 2025-2029 годов, чтобы представить его министрам иностранных дел для утверждения на встрече министров иностранных дел АСЕАН в Лаосе в июле. В плане действий приоритетное внимание будет уделено сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций, образования и подготовки кадров, ликвидации последствий стихийных бедствий, реагирования на изменение климата, зеленой экономики и энергетического перехода, а также в других областях.
Затронув региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, они выразили свою обеспокоенность эскалацией напряженности, насилия и конфликтов по всему миру и подчеркнули необходимость совместной работы для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе.
Они также заявили, что конфликты и споры должны решаться мирными средствами в соответствии с основными принципами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Пользуясь случаем, До Хунг Вьет попросил Австралию продолжать поддерживать центральную роль АСЕАН в региональной структуре, а также позицию блока по вопросу Восточного моря и усилия по полной и эффективной реализации Декларации о поведении сторон (DOC) и скорейшему созданию практического Кодекса поведения (COC) в Восточном море в соответствии с международным правом.
Официальные лица обеих сторон также договорились объединить усилия для организации специального саммита АСЕАН - Австралия в Мельбурне в марте, чтобы отметить 50-ю годовщину их диалоговых отношений.