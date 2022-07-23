Формируется национальное пространство развития

Первый эскиз национального пространства развития сформировался, когда был завершен и обнародован для обратной связи первый проект Национального генерального плана на период 2021–2030 гг. с видением до 2050 года.

По словам заместителя министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонга, Национальный генеральный план представляет собой стратегическую схему, направленную на перестройку национального пространства развития на основе потенциала и сильных сторон страны, чтобы способствовать быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию.

Национальный генеральный план конкретизирует Стратегию социально-экономического развития на 2021-2030 гг., помогая достичь цели стать к 2045 году развитой страной с высоким доходом, которая была определена в Резолюции XIII съезда партии.

Фыонг подчеркнул важность мобилизации и наиболее эффективного использования ресурсов в национальных интересах.

По его словам, в Национальном генеральном плане определены динамические экономические зоны, экономические коридоры и центры, стратегические городские районы, соединительные инфраструктурные сети и структура национальной инфраструктуры.

По словам Чан Хонг Куанга, директора Института стратегии развития при Министерстве планирования и инвестиций, будут развиваться экономические коридоры север-юг и восток-запад, в том числе коридоры, соединяющие Лаокай — Ханой — Хайфон, Мокбай — Хошимин – Вунгтау, Диенбиен – Шонла – Хоабинь.

Что касается динамичных регионов, то на основе существующих ключевых экономических районов для формирования приоритетной динамики будут выбраны районы с наиболее выгодным расположением, международными аэропортами, морскими портами и районами, обладающими научно-техническим и инновационным потенциалом, качественными человеческими ресурсами.

Соответственно, приоритет будет отдан развитию северного динамического треугольника (Ханой — Хайфон — Куангнинь), южного динамического четырехугольника (город Хошимин — Биньзыонг — Донгнай — Бариа-Вунгтау), центрального прибрежного динамического района (Дананг-Куангнгай), и район треугольника Кантхо — Анжанг — Киенжанг.

Кроме того, Национальный генеральный план даст ориентиры для организации морского и воздушного пространства, а также четкого зонирования и связи регионов.

По словам Куанга, в предыдущих планах страна была разделена на 6 социально-экономических регионов, но новый Национальный генеральный план предлагает 7 социально-экономических регионов на основе сравнительных преимуществ в сочетании с ролью и функцией региона, а также с направлениями развития приоритетных отраслей и секторов, субрегионов и регионов, сети городских территорий и экономических зон, а также внутрирегиональных и межрегиональных инфраструктурных систем.