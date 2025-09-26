Формирование экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций для молодёжи Вьетнама

Во второй половине дня 26 сентября в Академии почтовых и телекоммуникационных технологий (Ханой) состоялась дискуссия Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга с вьетнамской молодёжью на тему: «ВОИС и путь к формированию экосистемы интеллектуальной собственности, стимулирующей инновации для молодого поколения Вьетнама». Это мероприятие прошло в рамках визита Дарена Танга во Вьетнам 25–26 сентября.



На дискуссии заместитель министра науки и технологий Хоанг Минь подчеркнул, что Резолюция № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации определяет науку, технологии, инновации и цифровизацию в качестве ключевых движущих сил которые позволят Вьетнаму достичь двузначного роста ВВП в период 2026–2030 годов, при этом интеллектуальная собственность рассматривается как опорный столп для защиты и освоения ценности творчества



В то же время Резолюция № 71-NQ/TW о прорывном развитии образования и подготовки кадров сосредоточена на преобразованиях в сфере образования, уделяя особое внимание повышению качества подготовки, университетской автономии и развитию человеческих ресурсов для инноваций.



Это является «золотой возможностью» для Вьетнама построить систему образования, ориентированную на инновации, где молодое поколение не только получает знания, но и умеет защищать и эффективно использовать интеллектуальные активы.



Заместитель министра также подчеркнул, что данная дискуссия является исторической возможностью для Вьетнама сформировать и развивать экосистему инноваций на основе образования и подготовки в сфере интеллектуальной собственности. С молодым поколением, обладающим огромным потенциалом, при внимании со стороны Партии и государства, а также при поддержке ВОИС, Вьетнам способен сформировать культуру интеллектуальной собственности с самых основ - там, где каждый молодой человек не только создаёт, но и умеет защищать и коммерциализировать свои идеи. Это превратит инновации в настоящий движущий фактор, который поможет Вьетнаму достичь целей устойчивого развития, «зелёного» роста и высокого уровня доходов к 2045 году.



Директор Академии почтовых и телекоммуникационных технологий Данг Хоай Бак отметил, что интеллектуальная собственность является ключом к раскрытию потенциала, стимулированию научных исследований и воплощению креативных идей в реальность. В последние годы Академия поощряет студентов к свободному творчеству, превращая смелые идеи в потенциальные стартап-проекты. Данная дискуссия является ценнейшей возможностью, моментом для обмена опытом с ВОИС, открывающим новые горизонты и зажигающим огонь страсти и стремления к созиданию каждого молодого вьетнамца.



На встрече Генеральный директор ВОИС Дарен Танг обратился с посланием к молодому поколению Вьетнама: сегодня страна располагает «золотым поколением», способным вывести её на новый уровень развития благодаря инновациям и интеллектуальной собственности. Демографический «золотой возраст» - это не просто цифры, это «золотая энергия», заключённая в интеллекте и мечтах молодёжи. Если её защищать и развивать с помощью инструментов интеллектуальной собственности и инноваций, эта энергия сможет превратиться в достижения всей нации. Вы живёте в эпоху, когда одна идея может породить предприятие, а стартап способен изменить целую отрасль. Не упускайте возможности «золотого поколения» - воспользуйтесь ею благодаря креативности и предпринимательскому духу.



В рамках дискуссии состоялась церемония открытия Альянса сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности и инноваций, в который вошли пять университетов. Управление интеллектуальной собственности выступает профессиональным куратором деятельности Альянса в области интеллектуальной собственности.