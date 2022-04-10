Формирование цепочек создания стоимости и повышение ценностей вьетнамской продукции

В последние два года пандемия Covid-19 оказала негативное воздействие на деловые круги. Вьетнамские компании прилагают большие усилия для формирования цепочек создания стоимости и всестороннего сотрудничества с партнёрами для содействия сбыту товаров. Был проведён ряд мероприятий по укреплению торговых связей и сбыту вьетнамских товаров. Фам Суан Чыонг – директор кооператива по производству вермишели Суанчыонг сказал: «Мы стараемся выпустить высококачественную продукцию и хотим, чтобы потребители больше узнали о своей продукции, употребили её и оставили нам отзывы».

Ле Вьет Нга – замначальника Управления по отечественному рынку при Минпромторге сказала: «Во Вьетнаме действуют гибкие системы производства и бизнеса, что помогает уменьшить негативные воздействия пандемии, активизировать экспорт сельхозпродукции и улучшить жизнь населения».