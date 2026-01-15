Формирование устойчивости экспорта за счёт внутренних ресурсов

Экспорт Вьетнама продолжает устанавливать рекордные показатели: экспортный оборот в 2025 году достиг примерно 470 млрд долларов США, подтверждая его ключевую, опорную роль в национальной экономике.

Выполняется погрузка экспортных грузов в порту Лачхуен (город Хайфон). Фото: Нгуен Винь

Период 2020–2025 годов рассматривается как этап мощного и во многом переломного развития экспортно-импортной деятельности на фоне того, что мировая экономика постоянно испытывала воздействие пандемии COVID-19, геополитических конфликтов и разрывов цепочек поставок. Тем не менее экспорт сохранял среднегодовые темпы роста на уровне около 10%, увеличившись с 281,5 млрд долларов США в 2020 году до примерно 475 млрд долларов США в 2025 году.



Рост масштабов сопровождался расширением товарной структуры. Количество товарных групп с экспортным оборотом свыше 1 млрд долларов США увеличилось с 31 до 36, при этом восемь товарных позиций превысили отметку в 10 млрд долларов США.



Примечательно, что Вьетнам на протяжении десяти лет подряд, начиная с 2016 года, стабильно сохраняет положительное сальдо торгового баланса; в частности, в период 2020–2025 годов его объём составлял около 20 млрд долларов США ежегодно. На глобальной торговой карте экспортные позиции Вьетнама заметно укрепились: с 41-го места в 2020 году страна поднялась в группу 15 государств с крупнейшими объёмами экспорта в мире к 2025 году.



Вместе с тем экспорт по-прежнему выявляет ряд структурных ограничений. Глобальная торговая среда становится всё более волатильной; усиливаются тенденции фрагментации, а новые технические барьеры, связанные с экологическими требованиями, трудовыми стандартами и прослеживаемостью происхождения продукции, вводятся всё более жёстко. Требование «озеленения» цепочек поставок превращается в обязательное условие, создавая значительное давление на предприятия, прежде всего малого и среднего бизнеса.



Во внутреннем измерении рост экспорта по-прежнему в значительной степени зависит от сектора прямых иностранных инвестиций, на который приходится около 70–75% совокупного экспортного оборота. Отечественные предприятия пока недостаточно глубоко вовлечены в звенья с высокой добавленной стоимостью, тогда как многие отрасли по-прежнему существенно зависят от импортного сырья и комплектующих.



Ведущая товарная структура остаётся ориентированной на продукцию обрабатывающей промышленности — электронику, машиностроение, текстиль и обувь; сельскохозяйственная, лесная и рыбная продукция, хотя и включает ряд крупных позиций, всё ещё ограничена по стандартам и брендингу. Значительная зависимость от рынка США на стороне сбыта и от Китая на стороне поставок также формирует немалые риски.



В условиях постановки целей высоких темпов роста экспорт сможет и далее сохранять роль ключевого драйвера лишь при условии решительного перехода от экстенсивной модели роста к модели углублённого, эффективного и устойчивого развития. В центре внимания — повышение добавленной стоимости, уровня локализации, овладение технологиями и развитие вспомогательной промышленности, а также диверсификация рынков и торговых форматов. Проактивное соблюдение стандартов устойчивого развития, в сочетании с формированием современной экосистемы экспортного продвижения и наличием ведущих предприятий, способных возглавить цепочки создания стоимости, создаст прочную основу для более устойчивого роста экспорта Вьетнама и его достойного вклада в устремления национального развития в новой эпохе.