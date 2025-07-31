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Формирование правовых рамок для цифровых активов

Создание правовых рамок для цифровых активов во Вьетнаме — насущная необходимость для защиты пользователей, управления рисками и увеличения доходов государственного бюджета. Согласно данным компании Chainalysis, объем капитала, поступившего во Вьетнам с рынка блокчейн в период 2023–2024 годов, превысил 105 миллиардов долларов США, а предполагаемая прибыль составила около 1,2 миллиарда долларов. По данным отчета Triple-A, во Вьетнаме насчитывается более 17 миллионов владельцев цифровых активов — около 17% населения страны, что значительно превышает мировой средний показатель в 6,5%. Особенно примечательно, что Вьетнам в течение последних трёх лет стабильно входит в пятерку стран с наивысшим уровнем принятия криптовалют.

Тем не менее, такое развитие сопровождается значительными рисками из-за отсутствия соответствующей правовой рамки. Торговля цифровыми активами преимущественно осуществляется через международные платформы, такие как Binance, Coinbase, Kraken и др., что затрудняет контроль, несмотря на то что инвесторами часто являются вьетнамцы.

Г-н Нгуен Зуй Хыонг, председатель совета директоров компании SSI Digital, подчеркнул, что Вьетнам — одна из стран с самым высоким уровнем владения цифровыми активами, а также входит в число четырёх крупнейших рынков по объёмам операций с ними. Однако отсутствие правовой рамки ставит инвесторов перед риском мошенничества, потери активов и отсутствия правовой защиты.

«Мы надеемся на появление специального легального механизма в отношении цифровых активов, чтобы участники могли действовать на официальной основе, а стартапы — получить возможность привлекать инвестиции и развиваться», — предложил он.

Кроме того, отсутствие единых нормативных положений затрудняет управление процессами выпуска, торговли, верификации и хранения цифровых активов. Это увеличивает риски отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования незаконной деятельности. Многие вьетнамские блокчейн-стартапы, такие как Kyber Network или Axie Infinity, вынуждены регистрироваться за рубежом, что ведёт к утечке ресурсов. Кроме того, трансграничный характер криптовалютных потоков усложняет государственный контроль и снижает налоговые поступления.

По мнению г-на Чан Хюен Зиня, генерального директора компании Alpha True, децентрализованная и транснациональная природа цифровых активов ставит беспрецедентные вызовы перед государственным управлением, особенно в сферах борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег, защиты персональных данных и обеспечения цифровой инфраструктуры страны.

Это совершенно новая область для государственных органов, требующая одновременного решения множества сложных вопросов. В связи с этим он предложил общую стратегию, основанную на четырёх ключевых направлениях: совершенствование законодательства, внедрение механизма контролируемого экспериментального режима (sandbox), применение технологий мониторинга блокчейна и усиление государственного и частного партнёрства как на внутреннем, так и на международном уровне.

На девятой сессии Национального собрания XV созыва была принята резолюция, в которой подчёркивается необходимость срочного изучения и принятия правовой базы для пилотного запуска рынка цифровых активов во Вьетнаме. Это важный шаг для управления рисками, стимулирования контролируемых инноваций, а также эффективного использования потенциала цифровой экономики в сфере финансов и технологий.

Национальное собрание призвало соответствующие органы срочно завершить разработку и внедрение пилотного проекта цифрового рынка, обеспечив его прозрачность, эффективность и безопасность для всех участников.

ИЖВ/ВИА

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