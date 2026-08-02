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Формирование культуры уважения интеллектуальной собственности как основы развития инноваций
«Я думала, что если материал уже опубликован в интернете, значит, им можно свободно пользоваться. Честно говоря, мне никогда не приходило в голову, что чтение книги в формате PDF или просмотр фильма на бесплатном сайте могут быть связаны с нарушением авторских прав», – призналась Ха Чанг.
В компании Lagom Vietnam каждое изделие из переработанных материалов является результатом многолетних исследований – от разработки идеи и дизайна до создания технологии производства. В условиях жёсткой конкуренции предприятие осознало, что интеллектуальная собственность является его главным конкурентным преимуществом, и с самого начала принимает меры по её защите.
До Тхань Винь, представитель компании Lagom Vietnam, сказал: «Мы уделяем большое внимание защите интеллектуальной собственности, потому что только так можно успешно существовать и развиваться на рынке».
В условиях, когда наука, технологии и инновации становятся движущей силой развития государств, интеллектуальная собственность приобретает всё большую ценность, поскольку воплощает результаты творческой деятельности человека и признаётся законом объектом имущественных прав. Это нематериальный актив, созданный благодаря знаниям, времени и значительным инвестициям.
Если такие активы не получают надлежащей правовой защиты, это неизбежно снижает стимулы к инновационной деятельности. Поэтому наряду с совершенствованием законодательства Вьетнам усиливает обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, повышает эффективность выявления, пресечения и предупреждения нарушений в этой сфере.
Эксперты отмечают, что наряду с совершенствованием правовой системы ещё более важной задачей является формирование в обществе культуры уважения к результатам творческого труда.
Чан Тхань Ха, председатель юридической компании SB Law, поделилась: «Если мы хотим, чтобы появлялось больше инновационных продуктов, необходимо прежде всего создать среду, в которой результаты творческой деятельности будут уважаться и надёжно защищаться. Это ответственность не только государственных органов, но и всего общества».
Ле Хюи Ань, заместитель директора Национального ведомства интеллектуальной собственности Министерства науки и технологий, заявил: «Каждый человек должен выработать привычку уважать результаты чужого творческого труда и одновременно понимать ценность защиты продуктов собственного интеллектуального труда. Когда уважение к интеллектуальной собственности станет общепринятой нормой общественного поведения, это станет важной основой для развития инноваций».
По мнению специалистов, культура уважения интеллектуальной собственности должна формироваться с самого раннего возраста – в семье, школе, на предприятиях и среди потребителей. Ведь в экономике знаний каждый защищённый патент, каждое уважаемое произведение и каждое ответственное использование объектов интеллектуальной собственности не только защищают интересы современных авторов и изобретателей, но и создают фундамент для устойчивого развития страны в будущем.