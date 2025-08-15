Формирование культуры пожарной безопасности и предотвращения стихийных бедствий

14 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в Форуме диалога с бизнесом по вопросам пожарной безопасности, спасения, обеспечения правопорядка, безопасности и цифровой трансформации, организованном Министерством общественной безопасности. Фото: ВИА