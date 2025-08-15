Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Формирование культуры пожарной безопасности и предотвращения стихийных бедствий

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость мобилизовать всё общество, обеспечить постоянную готовность сил и средств, оперативно реагировать на происшествия.
  14 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в Форуме диалога с бизнесом по вопросам пожарной безопасности, спасения, обеспечения правопорядка, безопасности и цифровой трансформации, организованном Министерством общественной безопасности. Фото: ВИА   
14 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в Форуме диалога с бизнесом по вопросам пожарной безопасности, спасения, обеспечения правопорядка, безопасности и цифровой трансформации, организованном Министерством общественной безопасности.

По данным МВД, за последние пять лет произошло более 17 600 пожаров, унесших жизни 560 человек, ранивших 606 и причинивших ущерб около 4 000 млрд донгов. Несмотря на сокращение числа происшествий, последствия остаются серьёзными. Эксперты предложили совершенствовать законодательство, упрощать процедуры, внедрять технологии раннего оповещения и интеллектуального пожаротушения, формировать культуру безопасности в обществе.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость мобилизовать всё общество, обеспечить постоянную готовность сил и средств, оперативно реагировать на происшествия. Он высоко оценил вклад пожарной полиции, многие сотрудники которой погибли, спасая людей и имущество.

В то же время он указал на недостатки в соблюдении закона, контроле и уровне подготовки граждан. Поручено разработать проект «Предотвращение и сокращение крупных пожаров», повысить профессионализм и оснащённость, улучшить правовую базу и управление по принципу «предварительный контроль – постоянный мониторинг».

ВИА/ИЖВ

